La muerte del taxista: el fiscal llamó a declarar al agresor

Además solicitó que se eleve la acusación a "homicidio calificado por alevosía y ensañamiento", ya que la víctima recibió más de 10 golpes en la cabeza

El fiscal que investiga la muerte de un taxista durante una discusión de tránsito en Ensenada llamó a declaración indagatoria y pidió hacer efectiva la detención del supuesto agresor y que se eleve la acusación a "homicidio calificado por alevosía y ensañamiento", ya que la víctima recibió más de 10 golpes en la cabeza.



De acuerdo al escrito, el fiscal Juan Menucci pidió al juez de garantías de La Plata Juan Pablo Massi que permita efectivizar la orden de detención de González, ademas de pedir un cambio de calificación.



Sin embargo, la situación judicial del atacante no cambiará "hasta que la Cámara de Apelaciones defina el pedido de eximición de prisión solicitado por la defensa".



En el escrito, el fiscal destacó "la gran diferencia física y de edad entre la víctima y el victimario" -González tiene 25 años menos- y enfatizó que el taxista se encontraba en un estado de "indefensión" mientras el atacante actuaba de modo "intempestivo".



"Resulta a todas luces claro que al descender del vehículo percibió que quien lo increpaba era una persona mayor con un físico mucho menor, lo que incidía en que al agredirlo, éste no tenga ninguna oportunidad de oponer resistencia", señaló el fiscal y puso de manifiesto que "las fuerzas en juego eran totalmente desproporcionadas".



Menucci luego añadió que cuando González ya había reducido a Gómez "lo golpeó en más de 10 oportunidades en la cabeza, de forma reiterada, continua, violenta y metódica" y evaluó que el imputado "advirtió que la víctima era una 'presa fácil' que no podía defenderse de un ataque".



"Corresponde aplicar el agravante de ensañamiento toda vez que el accionar del victimario le provocó diversas lesiones en su cabeza (...) y posteriormente su deceso", agregó.



Las fuentes judiciales precisaron que el fiscal podría indagar a González esta tarde.



Jorge Alberto Gómez (52) fue golpeado por González, el conductor de una camioneta tras una discusión de tránsito en la ciudad bonaerense de Ensenada el miércoles y murió ayer a la tarde cuando se encontraba internado en el hospital de Cañuelas.



El taxista fue atacado cuando circulaba por las calles 126 y 50 de Ensenada, tras lo cual fue internado en el hospital de Cañuelas, donde los médicos le diagnosticaron ayer muerte cerebral por lo cual la familia accedió a la donación de órganos al Incucai.



De acuerdo con los investigadores, Gómez mantuvo una discusión de tránsito con Esteban González, conductor de una camioneta Amarok, quien descendió del rodado y le aplicó golpes en la cabeza y el cuerpo.



Según las imágenes que registraron las cámaras de seguridad de la comuna, González aplicó varias patadas al cuerpo del taxista, quien finalmente quedó tendido en el suelo, donde continuó aplicándole al menos otras ocho trompadas en la cabeza.



Ayer, antes del fallecimiento del taxista, el juez Massi había hecho lugar al pedido de detención solicitado por el fiscal Menucci y lo había procesado por el delito de "homicidio en grado de tentativa".



Massi rechazó, además, el pedido de eximición de prisión presentada por la defensa del atacante aunque González pudo recuperar la libertad hasta tanto la Cámara de Apelaciones se expida sobre esa solicitud.



En su resolución, el juez consideró que como existe un planteo de la defensa que no está firme, no corresponde hacer efectiva la detención por el efecto suspensivo contemplado en el artículo 431 del Código Procesal Penal bonaerense.



El Código establece que hasta que la orden de detención no esté firme, instancia que se logra con el doble conforme del juez y la Cámara de Apelaciones, el procesado puede permanecer en libertad mientras tramita el proceso judicial.



Los taxistas de Ensenada, Berisso y La Plata realizarán el lunes una marcha a la sede de Fiscalía de 7 y 56 para pedir justicia por Gómez.