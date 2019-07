Un alumno de la Región va por el sueño olímpico en el Mundial de Matemática

Joaquín Inama, de la escuela René Favaloro de Berisso, competirá por una medalla ante 643 jóvenes de más de 100 países

Por: Jorge Garay



jgaray@eldia.com

Con la valija cargada de ilusiones y los músculos de la mente bien entrenados, Joaquín Inama, 17 años, alumno de 6º año de la Secundaria René Favaloro de Gimnasia y Esgrima La Plata -en Berisso- partió hacia la Universidad de Bath, Inglaterra, donde el próximo martes y miércoles competirá en la 60º Olimpíada Internacional de Matemática.

Allí lo espera un gran desafío: junto a otros cinco participantes del equipo argentino y ante 643 jóvenes de más de cien países, deberá resolver de la mejor manera seis problemas de álgebra, combinatoria, teoría de números y geometría. ¿El premio? Una de las preciadas medallas olímpicas.

“Espero pasarla bárbaro, conocer gente nueva y que esto quede como un recuerdo único”, aseguró horas antes de su partida el berissense, que llegó a esta instancia luego de haber obtenido el cuarto lugar -entre cien estudiantes- en la Olimpíada Matemática Argentina.

“Estoy seguro y confiado porque entrené mucho, y en los distintos simulacros de la prueba me ha ido bien”, agregó el joven desde Ciudad Universitaria, el campus de la Universidad de Buenos Aires donde el último mes, todos los días, durante nueve horas, tomó clases intensivas de cara a la competencia internacional.

Su pase al mundial de Inglaterra es el resultado de una dedicada rutina que eligió hace algunos años, cuando tras el velo de la dificultad y los problemas matemáticos descubrió que había algo más: “Vi que se podía llegar a soluciones bellas, agradables a la vista, vi ese desafío, como una pasión que no sé cómo explicar, pero que me gustó mucho”. Algo así como la meta al final de una carrera de obstáculos. La sensación de “suprema belleza de las matemáticas. Belleza fría y austera, como la de una escultura” de la que hablaba el matemático y filósofo británico Bertrand Russell.

Inama tuvo esa epifanía en 2017, cuando, después de cinco años de competencias, por primera vez llegó a una etapa nacional -en Córdoba. Ese fue el año en el que también entendió que las matemáticas eran como una disciplina atlética. Su deporte favorito. Y que para superar su marca personal debía entrenar. Mucho.

Empezó a tomar las clases extra curriculares que el profesor Nicolás Mazzocato -ingeniero civil- dicta en la René Favaloro, y se sumó al taller gratuito que Yerimen Arias -estudiante de Ingeniería Eléctrica-, Santiago Tanco -estudiante de Física- y Matías Fluxa – estudiante de Matemática- dan todos los viernes en la facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata. ¿Y en los ratos libres? También entrenaba: “Sigo haciéndolo, siempre que puedo me hago un tiempo para los ejercicios”, resaltó.

Siempre, aseguró, quiso superarse, “lograr una mejor marca en cada prueba, porque esta es una disciplina individual, como la natación”. Y así, de brazada en brazada, llegaron las distinciones: entre otras, una mención especial en Córdoba y una medalla de bronce en las Olimpíadas del Cono Sur en Brasil. Hasta que un día el trampolín lo llevó al Reino Unido.

“La clave del éxito en estas competencias es el tiempo que uno le dedica, y también cómo aprovecha ese tiempo. Aquellos que se esfuerzan mucho son los que logran cumplir sus objetivos”, explicó Fluxa, y se mostró “feliz” por la clasificación de Joaquín, “por nuestro amor a las matemáticas y porque comparte la misma pasión que nosotros”.

Como Inama, cada viernes, entre las 18 y 20.30, son decenas los alumnos que entrenan para distintas instancias olímpicas en el aula 2 del departamento de Matemáticas de Exactas. Por ejemplo, allí también cursa Charo Morencos -alumna a su vez de Mazzocato-, que tiene 16 años, estudia en el colegio San Simón y quedó como cuarta suplente en la clasificación a Bath.

“La idea siempre ha sido brindar un lugar para los chicos de primaria y secundaria que estén interesados en progresar en las olimpíadas. Partimos de una matemática avanzada, en la que enseñamos a razonar y a aprovechar al máximo los conocimientos que uno tiene”, precisó Fluxa, un ex olímpico que entiende al taller como un espacio cíclico “porque desde sus comienzos en 2013, ocurre que muchos chicos terminan el secundario, dejan de competir, pero después vuelven para transmitir todo lo que han aprendido, generación tras generación”.

Ya Inama, antes de subirse al avión rumbo al Reino Unido, mostró su boleto de regreso. A la Región, y a Exactas, donde el año que viene piensa comenzar a estudiar Física, pero también “sumarme a las clases de los viernes como ex olímpico y ayudar a los alumnos en esto que me apasionó tanto”. Y es que más allá de Bath está el techo: “Por mi edad, es algo que no voy a vivir nunca más -concluyó, y aclaró-. Para clasificar al próximo mundial tendría que seguir siendo alumno regular, pero yo egreso este año”.

El último sueño olímpico de Joaquín, el más alto, comenzará el lunes, con la ceremonia de apertura, y culminará el próximo domingo 21, con la premiación. Pase lo que pase, el joven de Berisso ya se habrá subido al selecto top 5 de estudiantes de la Región que en los últimos 20 años participaron de un mundial de Matemáticas: antes lo hicieron los platenses Laura Bolognini (Corea 2000), Ramiro Lafuente (Grecia 2004), Roberto Morales (Eslovenia 2006 y Vietnam 2007) y Agustín Mazzocato (Sudáfrica, 2014).

116 países compiten en la 60ª Olimpíada Internacional de Matemáticas con selecciones de hasta seis alumnos. Junto a Joaquín Inama, integran el equipo argentino Julián Cabrera (Santa Fe), Laura Massaccesi (C.A.B.A), Matías Raimundez (Santa Fe), Bruno Di Sanzo y Bruno Ziger (Buenos Aires). compiten en la 60ª Olimpíada Internacional de Matemáticas con selecciones de hasta seis alumnos. Junto a Joaquín Inama, integran el equipo argentino Julián Cabrera (Santa Fe), Laura Massaccesi (C.A.B.A), Matías Raimundez (Santa Fe), Bruno Di Sanzo y Bruno Ziger (Buenos Aires).

643 participantes deben resolver dos cuestionarios con tres problemas cada uno. Cada pregunta da una puntuación máxima de 7 puntos, con un puntaje máximo total de 42 puntos. La prueba se desarrolla en dos días, durante cuatro cuatro horas y media cada uno. deben resolver dos cuestionarios con tres problemas cada uno. Cada pregunta da una puntuación máxima de 7 puntos, con un puntaje máximo total de 42 puntos. La prueba se desarrolla en dos días, durante cuatro cuatro horas y media cada uno.

50 por ciento de los concursantes son merecedores de una medalla olímpica de los concursantes son merecedores de una medalla olímpica

2014 el último año en el que un alumno de la Ciudad llegó a la etapa internacional de la competencia en el que un alumno de la Ciudad llegó a la etapa internacional de la competencia