Desde el Gobierno aseguran que "no está en agenda" una reforma laboral

Así lo indicó el ministro de Producción, Dante Sica. El precandidato a vicepresidente del oficialismo, Miguel Pichetto, dijo que este año habrá una recuperación del salario y reiteró su pronóstico de un triunfo en primera vuelta

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, aseguró hoy que "no está en la agenda del Gobierno" la posibilidad de avanzar con una reforma laboral que, entre otros aspectos, facilite los despidos.

El funcionario resaltó el mecanismo de diálogo por mesas sectoriales como llave para avanzar hacia una "modernización de las relaciones laborales" dentro del marco normativo actual y para "mejorar la competitividad".

Así lo señaló luego de afirmar no estar de acuerdo con las declaraciones formuladas el viernes último por el titular de la Cámara de la Construcción. Julio Crivelli, quien reclamó herramientas para "poder despedir sin causa a empleados en todas las industrias y comercios".

"Es una opinión de Crivelli que, si quiere expresarla, puede hacerlo en la mesa de diálogo, pero que no expresa la posición del Gobierno. No comparto la opinión de Crivelli y no está en la agenda que estamos trabajando", señaló Sica sobre la posibilidad de avanzar en normativa que facilite el despido sin causa de trabajadores y trabajadoras.

En este marco, Sica celebró que los empresarios "comiencen a expresarse" porque -indicó- "en este país, en general, los empresarios te felicitan por Whatsapp y te putean en los diarios, y nunca se expresan en las cosas que están bien y las cosas que están mal". "Lo mejor es que todos hablemos en 'on'. Este es un gobierno transparente, que juega con la verdad, que dice lo que piensa y que no engaña ni con las estadísticas ni con las opiniones", aseveró el ministro de Producción y Trabajo.

Luego de negar la intención del Gobierno de avanzar en una reforma laboral. Sica planteó que "hay mucho que se puede mejorar dentro del marco legal existente para mejorar la competitividad", y reivindicó el mecanismo del diálogo a través de mesas sectoriales para avanzar en ese sentido.

"Esa es la dinámica; no es que hay una ley que hay que sacar. No es un sistema de un cambio de una vez sino que todos los sectores deben adaptarse y hacer cambios", señaló el funcionario en declaraciones a la prensa.

Allí, admitió que, aunque no se trata de una generalidad, "muchas veces" sectores sindicales "han ganado derechos que no les correspondían a través de la pelea, del bloqueo y de las actitudes patoteriles". "Muchas veces, además, en nombre de la defensa de los trabajadores, terminan haciendo defensas corporativas desde el punto de vista de su gremio, como fue el caso del frigorífico de la semana pasada, que por un tema de encuadre, terminó con dos heridos de bala. No vamos a soportar ese tipo de actitudes", afirmó Sica.

Por otro lado, el ministro insistió en que la reforma laboral "no es un tema que lo vayamos a introducir como tema de campaña" de cara a las PASO del 11 de agosto y de las elecciones generales del 27 de octubre.

"Tenemos una agenda de reformas que tienden a la estabilización de la macroeconomía, a tener mayor inserción de las cadenas productivas, mayor integración con el resto del mundo, a trabajar fuerte sobre los temas de reforma fiscal y a modernizar el sistema de relaciones laborales", detalló Sica, quien sostuvo que el Gobierno nacional seguirá "llevando adelante este programa en los próximos cuatro años".

Por su parte, el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, aseguró hoy que este año se recuperará "una parte" del poder adquisitivo de los salarios y que en 2020 "tiene que haber un crecimiento mucho más potente del salario" y reiteró que el gobierno nacional logró "estabilizar" la economía y ha comenzado a "mejorar" el nivel de consumo.

"Hay que explicarle a la clase media que ha sufrido un golpe duro con la devaluación que vamos a recuperar el poder adquisitivo. Con la paritaria vamos a empezar a recuperar una parte pero el año que viene tiene que haber un crecimiento mucho más potente del salario", declaró el senador en declaraciones a la prensa. Pichetto también pronosticó que "va a empezar a reactivarse el empleo" y se trabajará para que haya "tarifas más accesibles para las pymes" y para "bajar la carga impositiva".

El compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri ratificó hoy que el frente oficialista "va a ganar en primera vuelta" y que los mercados "van a seguir estando tranquilos" después de las PASO del 11 de agosto.

Pichetto señaló que como vicepresidente de Juntos por el Cambio será "un hombre del Presidente que impulse las iniciativas del Poder Ejecutivo" desde el Congreso y que promoverá "el diálogo con los gobernadores".

El senador volvió a criticar al frente opositor que encabeza el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo Alberto Fernández al señalar que encarna "un modelo de país que atrasa".

Pidió en ese sentido a la sociedad que "salga a votar el 11 de agosto" y que se le explique claramente que "los que dicen que van a cuidarlos van a empobrecerlos más" porque pretenden para la Argentina "un país como Venezuela" con "una economía cerrada, rígida y que implica la vuelta al cepo".