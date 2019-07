Moyano y Baradel criticaron a la CGT por no apoyar a ningún candidato en las PASO

La central obrera había dicho que se mantendrá neutral. Y los gremialistas cercanos al kirchnerismo cuestionaron la decisión

| Publicado en Edición Impresa

El dirigente camionero Hugo Moyano y el presidente del gremio docente Suteba Roberto Baradel salieron a cuestionar ayer la decisión de la CGT de no respaldar a ningún candidato de cara a las elecciones.

El secretario General del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, salió al cruce de la definición de la Confederación General del Trabajo y no encolumnar a la central obrera tras la fórmula del Frente de Todos.

Moyano dijo que “la CGT tiene que decir que no van a votar un gobierno que amenace los derechos de los trabajadores” y destacó que “si la CGT no dice a quién van a votar, tienen que decir a quien no van a votar”.

Del mismo modo, insistió en que “la CGT, cuando hubo gobiernos que hacían cosas que no correspondía, lo decía públicamente”.

En declaraciones radiales, el dirigente camionero afirmó que “si alguien dice que va a votar al Gobierno, o no dice que no lo va a votar, hay una complicidad con eso”.

Y profundizó: “Tenemos que convencer a la gente que no se vuelva a equivocar, y me parece que el paro no es la forma de pelear ahora, hay que pelear en las urnas”.

La decisión de la conducción de la CGT, que se conoció en los últimos días y generó ruido mediático. Es que en la conducción de la central obrera hay un sector encolumnado detrás de Roberto Lavagna e incluso otro que mantiene estrechos vínculos con la CGT.

De hecho, la central obrera se reunirá hoy con Alberto Fernández y en los próximos días con Pichetto.

En ese marco, ayer Baradel señaló que “no es bueno que la CGT no tenga una posición unificada”, frente a las elecciones PASO de agosto y las generales de octubre.

“Es indudable que algunos dirigentes que especulan con la posibilidad de que el gobierno gane”, dijo, y se preguntó: ¿Cuál es el sentido de escuchar a Macri, porque (Miguel Angel) Pichetto va a hablar por Macri, si es que vamos a defender los derechos de los trabajadores?”, dijo Baradel.

Y agregó: “Me sorprendió ver la noticia de que la CGT no va a apoyar a ningún candidato, es un problema. Porque no plantearse claramente que hay que enfrentar a las políticas que van en contra de las clases trabajadoras es dejar la puerta abierta para la reforma laboral y a que avancen sobre los derechos de los trabajadores”.

“Uno se pone a pensar como estaba en 2015 y como está ahora, ¿Cuáles son los logros que pueden esgrimir Macri y Vidal?

En ese marco, también cuestionó Vidal. “Reconoció el endeudamiento de la provincia, se endeudaron mucho más que en el gobierno de Scioli y dice que están en obras, en infraestructura de las escuelas no lo vemos”, dijo el dirigente, quien además apuntó que “quieren ir a fondo con la reforma laboral, no hay ninguna duda”.