Nuevas sentadas en escuelas de la Región para pedir por mejoras edilicias

Se realizaron durante la mañana de este jueves y se suman a otra serie de protestas que se registraron en los últimos días. El funcionamiento de la calefacción es el pedido más urgente

En distintas escuelas de la Región se llevaron adelante este jueves sentadas para exigir mejoras edilicias y el funcionamiento de la calefacción, entre otros pedidos. Cabe resaltar que la modalidad se ha repetido durante la semana y el malestar se acrecentó con la llegada del frío intenso.

Estudiantes de la Escuela Secundaria Nº71, de 116 y 82, realizaron el reclamo por "falta de estufas" y denunciaron que "las instalaciones están hechas un desastre". Por otro lado, indicaron que se pronunciaban en contra del desplazamiento de la directora, "que ayudaba mucho a la escuela" y pedían su reincorporación.

Por otro lado, se repitió el reclamo de los alumnos de la Escuela Secundaria Nº55, en 6 entre 72 y 73, que piden por calefacción y reclaman por filtraciones de agua y humedad tanto en los salones como en los baños, y el deterioro de aberturas, paredes y techos. "Mañana vamos a estar desde las 10 de la mañana cortando 7 y 72 hasta las 19", anticiparon.

También realizaron esta mañana un frazadazo desde la Escuela Media Nº13, de 22 entre 48 y 49, "para reclamar por falta de estufas".

Este viernes, en tanto, la comunidad de la Escuela Media Nº2 de Berisso, la Escuela Enseñanza Técnica N°2, la Escuela Agraria y la Escuela Nº6 se movilizarán desde las 9.50 horas "en contra de la desidia" en las instalaciones.

Ornella Loffi, parte del cuerpo de delegados de la primera institución mencionada, ubicada en 35 y Montevideo, indicó: "Mi escuela es una de las más importantes del distrito y aún así tenemos peligro de derrumbe en la pared de un salón y en el techo del S.U.M; la cantidad de sandwiches que nos mandan del Consejo Escolar es de 300 (para todo el día) cuando somos 850 alumnos regulares (los directivos dieron la orden de partir los sandwiches a la mitad y aún así no alcanzan); no tenemos estufas y las pocas estufas que compraron los del Consejo Escolar (en total fueron 100 para todo el distrito cuando solo en mi colegio se necesitan 23 y mandaron solo 9) las están instalando ya que solamente están poniendo la carcasa de afuera, no andan y por ahora no van a andar, solo las presentan".

Harán lo propio alumnos, profesores y auxiliares de la Escuela Secundaria Nº45, de 19 y 72. "Nos concentraremos a las 8 para visibilizar la problemática de infraestructura: falta de luminaria, matafuegos vencidos, termotanque roto, rotura de cielorrasos y aberturas, entre otras tantas falencias edilicias.", consignaron.