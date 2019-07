Designaron tribunal para el juicio contra Julio De Vido por Odebrecht

| Publicado en Edición Impresa

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 será el encargado de llevar adelante el juicio del caso conocido como “Gasoductos”, en el que se investiga, entre otros, al detenido ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, por “negociaciones incompatibles con la función pública” en favor de la constructora brasileña Odebrecht.

El tribunal integrado por los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu resultó elegido a través del sorteo de rigor realizado ayer en el edificio porteño de los tribunales federales de Comodoro Py.

La causa fue elevada a juicio oral la semana pasada por el juez federal Daniel Rafecas, quien consideró probado que el ex ministro De Vido y otros ex funcionarios favorecieron a la constructora brasileña Odebrecht en contratos para la ampliación de los gasoductos Norte y Sur entre 2006 y 2008.

La decisión del juez federal Rafecas implicó la elevación a debate oral y público de la primera causa en la que se investigaron delitos de corrupción supuestamente cometidos durante la gestión de los ex gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández vinculados con la mega empresa constructora brasileña.