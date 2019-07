En primera persona: la visión de los platenses en la calle

| Publicado en Edición Impresa

Santiago Zoroza (51, motociclista).- “Hace seis meses que ando en moto en la calle y noto que hay una forma de conducir un poco más agresiva que puede llegar a generar entredichos e incidentes. En mi caso particular, nunca me pasó nada ni tuve encontronazos ni peleas”.

Ariel Rígolo (42, taxista).- “La sociedad está muy alterada y eso se nota mucho en el tránsito. Cada día que salgo con el taxi tengo entre uno y dos entredichos con otros conductores. Aprendí a tomármelo con filosofía y nunca me engancho. Hay que respirar y seguir”.

Francisco Martínez, (automovilista).- “Puede ser que la gente esté un poco más alterada en la calle y que eso se note más a la hora de manejar, pero en mi caso no me engancho. Casi todos los días hay incidentes, algún entredicho, pero en mi caso particular, no le presto atención”.