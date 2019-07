Detienen al creador del antivirus McAfee con varias armas a bordo de su yate

El magnate estadounidense John McAfee, creador del antivirus homónimo, fue arrestado el lunes pasado en un puerto de la República Dominicana con varias armas a bordo de su yate, informó hoy la Policía del país caribeño.

El viernes pasado, McAfee escribió en Twitter que había huido de Estados Unidos después de que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) intentara detenerlo por supuestos delitos fiscales.

"La CIA ha intentado retenernos; ahora estamos a la mar y pronto daremos más informaciones; continuaré a oscuras en los próximos días", escribió McAfee, en un tuit que ilustró con una foto suya sosteniendo un arma de asalto al lado de una mujer en un yate.

Leaving detention (don't judge my looks - four days of confinement). I was well treated. My superiors were friendly and helpful. In spite of the helpful circumstances, we've decided to move on. More later. pic.twitter.com/V4539uYCHR