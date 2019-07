Confirman que Facebook pagará una multa de US$5.000 millones por violar la privacidad de sus usuarios

Facebook pagará una multa récord de 5.000 millones de dólares por la forma en la que manejó durante años los datos personales de sus usuarios, tras lograr un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos que implica también una modificación en su estructura corporativa centrada en la privacidad.



Por esa penalidad, que la compañía ya había previsto en el balance financiero del primer trimestre de este año, sus ganancias en el primer semestre se redujeron a la mitad en comparación con las de igual período de 2018.



La sanción fue decidida por la mayoría republicana de la Comisión Federal de Comercio (FTC) en una votación ganada tres a dos, en la que la oposición demócrata consideró que la sanción no fue lo suficientemente lejos.



"A pesar de las repetidas promesas a sus miles de millones de usuarios en todo el mundo de que podrían controlar cómo se comparte su información personal, Facebook socavó las opciones de los consumidores", consideró el presidente de la FTC, Joe Simons", en un comunicado publicado en la web del organismo.



La magnitud de la multa y el acuerdo en la modificación de la estructura empresarial están diseñados "para cambiar toda la cultura de privacidad de Facebook, para disminuir la probabilidad de violaciones continuas", agregó Simons.



Este argumento no fue compartido por la minoría demócrata de la FTC, que opinó que el monto de la multa es menor que las ganancias que Facebook obtiene por violar la privacidad de los usuarios.



El comisionado demócrata Rohit Chopra consideró que la sanción otorga "inmunidad general" a los ejecutivos de la empresa y no genera "restricciones reales en el modelo de negocios de Facebook", por lo que "no resuelve los problemas centrales que llevaron a estas violaciones".



"Hasta que abordemos los incentivos financieros básicos de Facebook para poner en riesgo nuestra privacidad personal y la seguridad nacional, no podremos evitar que estos problemas vuelvan a ocurrir", sostuvo en un comunicado.



También aseguró que "el caso contra Facebook es algo más que la privacidad, también tiene que ver con el poder de controlar y manipular", y advirtió que "los incentivos empresariales de publicidad conductual de las plataformas tecnológicas estimulan prácticas que están dividiendo a nuestra sociedad".



El acuerdo, según el informe oficial de la FTC, "crea mayor responsabilidad a nivel de la junta directiva" y establece la conformación de un comité de privacidad independiente que elimina "el control sin restricciones del CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, sobre las decisiones" que afectan la privacidad de los usuarios.



Tanto Zuckerberg como los miembros de ese comité deberán presentar informes trimestrales que certifiquen que la compañía cumple con el programa de privacidad exigido, que también alcanza a WhatsApp e Instagram.



El acuerdo y la multa son el resultado de meses de negociaciones entre la empresa y la FTC, después de que una investigación concluyera que Facebook violó una sanción previa, de 2012.



En aquel momento el organismo le había prohibido a la red social, entre otros puntos, engañar a sus usuarios en cuestiones vinculadas a la privacidad o la seguridad de sus datos personales.



Pero la compañía, consideró la FTC, violó esa orden y engañó a sus usuarios al compartir sin su consentimiento los datos de sus "amigos" con desarrolladores externos de aplicaciones (como en el caso Cambridge Analytica), incluso cuando esos "amigos" habían establecido una configuración de privacidad más restrictiva.



También evaluó que la política de datos de la red social era engañosa para "decenas de millones" de personas que usaban su herramienta de reconocimiento facial, y consideró que la empresa violaba las normas contra prácticas engañosas al no informar que los números de teléfono que recopilaba por cuestiones de seguridad también los utilizaba para publicidad.



Por otro lado, Facebook recibió también hoy una multa de 100 millones de dólares por parte de la Comisión de Valores y Bolsa de EEUU, que juzgó que la firma californiana informó de manera engañosa a sus inversores sobre los riesgos asociados al mal uso de los datos de sus usuarios.



Esta tarde, Facebook informó que en el primer semestre de este año registró ingresos por 31.963 millones de dólares, 26,85% más que en igual período de 2018, pero, debido a las multas, en el mismo lapso las utilidades se redujeron a la mitad, de 10.093 a 5.045 millones de dólares.