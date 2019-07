Marcelo Gallardo y una conferencia de prensa con retos y un llamado incómodo

Fue una conferencia de prensa muy especial la de Marcelo Gallardo luego del empate en cero de River con Cruzeiro por la Copa Libertadores.

Por algunos conceptos y un episodio en particular, más una recomendación a uno de sus jugadores.

"Nos preparamos para todos el semestre y lo pagamos un poquito. Vamos a llegar mejor al partido de vuelta. Después de cada pretemporada solemos tener cuatro o cinco partidos que nos cuestan", era uno de los argumentos del "Muñeco", cuando tuvo que hacer una pausa porque el inoportuno y continuo sonido de un rigtone lo incomodó.

"A ver, el teléfono, ¿de quién es? Nadie se hace cargo del sonido, no va a haber multa, eh, es para que lo apaguen. Pónganlo en silencio, nada más", tiró el DT millonario.

Pero ese no fue el único "reto". También le pasó a Lucas Martínez Quarta, quien lo acompañó en la rueda de prensa. Al zaguero le preguntaron por el arbitraje y respondió "No me gusta hablar de los árbitros", prologó su respuesta el central, y enseguida lo cruzó el propio Gallardo "no hables entonces. No le gusta hablar de los árbitros", respondió por él Gallardo, en otro momento peculiar.