Marcha de pilotos en Aeroparque y enojo de Brandoni con la lectura del comunicado

La movilización se realizará hoy. El ministro Dietrich dijo que los sindicalistas pretenden “ser los dueños de la empresa”

| Publicado en Edición Impresa

El gremio que nuclea a los pilotos aéreos (APLA)anunció, a través de las redes sociales, que hoy se movilizará a Aeroparque a las 10 de la mañana junto a UALA, otro sindicato del sector. Así, la nueva medida de fuerza surge luego de el martes varios pilotos leyeron mensajes críticos a la política aerocomercial del oficialismo.

“Vamos a seguir con la campaña de difusión, leyendo el comunicado en los aviones. No hay riesgo en leer una proclama cuando el avión ya aterrizó y está apagado”, dijo Pablo Biró, el titular de APLA y al que el Gobierno denuncia que hace campaña por el kirchnerismo.

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, sostuvo ayer que los sindicatos aeronáuticos pretenden enviar como mensaje que son “los dueños de la empresa” y que “pueden hacer lo que quieren” con Aerolíneas Argentinas.

“Parece que están mandando un meta mensaje y es que ellos son los dueños de la empresa y que pueden hacer lo que quieren mientras que los argentinos, que son los que contribuyen para que Aerolíneas siga operando, la tienen que seguir manteniendo”, dijo Dietrich.

Agregó que “Aerolíneas tiene mejor servicio, es mas puntual, tiene más frecuencias y compite”, y “requiere mucho menos subsidios para seguir operando”.

Detalló que “financieramente”, Aerolíneas Argentinas “es mucho más sana que lo que era en el período kirchnerista” y que “todo lo que esta haciendo el presidente (Mauricio Macri) es para cuidar y desarrollar el trabajo argentino”.

“Generamos más oportunidades a las provincias por tener más conectividad aérea, pero también generamos trabajo en las empresas aéreas”, consignó.

Dietrich sostuvo que cuando cambió el gobierno, también “cambiaron los argentinos” y apostó que por ese motivo “los argentinos no van a volver atrás” y por eso “Mauricio va a ser reelecto este año”.

El funcionario insistió en que en el comportamiento de los pilotos “está en el ADN del kirchnerismo que es el comportamiento mafioso y patoteril”, y resumió: “o pensas como yo te digo o te difamo o te invento causas o te echo de tu trabajo, o te mando la AFIP”.

“Eso no va a pasar nunca más en la Argentina”, dijo Dietrich luego de referirse a los pilotos de Aerolíneas y Austral que decidieron como medida de protesta leer al final de cada vuelo un comunicado donde cuestionan y critican la política aerocomercial del Gobierno.

Esa medida fu rechazada por las autoridades de Aerolíneas que anticiparon que van a sancionar a los pilotos que realizaron estas lecturas, pero desde el gremio de APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas) indicaron que continuarán con las medidas y denunciaron que pretenden “censurar” sus reclamos.

“ME SACA ESE MENSAJE YA”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, criticó la protesta de los pilotos de Aerolíneas que leyeron un mensaje crítico del Gobierno a los pasajeros a bordo de distintos vuelos. La funcionaria dijo que la medida es “ilegal” y la vinculó con la campaña del kirchnerismo para las próximas elecciones. Además, les pidió a los ciudadanos reaccionen ante una acción de protesta de este tipo.

“Si me pasa eso en un avión, me paro y les digo: ‘Me saca ese mensaje ya”, afirmó.

ENOJO DEL ACTOR LUIS BRANDONI

El actor Luis Brandoni se quejó ayer de la lectura del comunicado por parte de los pilotos, cuando el avión de Aerolíneas Argentinas en el que viajaba aterrizó en el Aeroparque proveniente de la ciudad de Santa Fe.

“Se detuvo el avión y habló el comandante de la nave para hacer su discurso político y por supuesto me opuse, le dije que ‘acá no’. La gente empezó a gritar. Esto no se puede tolerar, y la gente no lo toleró”, precisó.

En diálogo con radio Mitre, consideró que estos “no son reclamos salariales, es parte de una campaña desesperada porque se ven en serias dificultades”. “Creen que los aviones son de ellos y son empleados de una empresa”, cerró.