La científica del Conicet que ganó $500 mil en la TV firmó la carta que llama a votar por Macri

En las últimas horas, Marina Simian, la científica del Conicet que saltó a la fama tras asegurar en "Quien quiere ser millonario" que participaba porque los subsidios que necesitaba para su investigación no estaban siendo depositados, hizo público su apoyo a la reelección del presidente Mauricio Macri.

Así se desprende de la rubrica que plasmó en la carta que llama a votar por Macri. Su intervención en el program que conduce Santiago del Moro se volvió viral y pocos días después se reunió con el Presidente en la Quinta de Olivos.

Según contó en aquella ocasión, como científica le pudo contar las vicisitudes que estaba pasando al frente de un grupo de investigadores debido a la falta de recursos para continuar con sus trabajos.

Ahora se convirtió en una de las 150 personalidades de la cultura, la academia y la ciencia que firmaron un pronunciamiento de respalo a la candidatura de Mauricio Macri para las próximas elecciones.

Simian explicó los fundamentos de su decisión en una entrevista con radio Con Vos: "Me pasaron la carta y yo adhiero a eso. No tengo ningún problema en reconocerlo. Sí, me parece que la política científica de Macri es un desastre, pero la vida no tiene una sola dimensión. No estoy de acuerdo con los modos del kirchnerismo y nunca los votaría, punto", dijo.

En el programa de televisión, la bióloga había dicho: "No nos depositan los subsidios que tenemos ganados y tenemos que trabajar. Me anoté porque soy osada y me pareció una oportunidad. Pueden venir cuando quieran a ver el trabajo que hacemos".