El Patrón​ arrancó con el pie derecho la Superliga

Patronato de Paraná derrotó 1-0 a Colón de Santa Fe como visitante, por la primera fecha de la Superliga del fútbol argentino, con gol de Christian Chimino.



Es la primera vez en su historia que el equipo paranaense abre el campeonato de Primera División con un triunfo y sumó tres puntos importantes para una temporada en la que Patronato buscará mantenerse en la máxima categoría.



Chimino marcó el único gol del partido a los 33 minutos del primer tiempo, tras una gran jugada de Rosales y el centro de Lautaro Comas.



Colón no pudo acercarse al empate a pesar de que durante los últimos 35 minutos jugó con uno más tras la expulsión de Comas en el equipo visitante.



FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO



Colón de Santa Fe: Leonardo Burián; Gastón Díaz, Emanuel Olivera, Lucas Acevedo y Gonzalo Escobar; Christian Bernardi, Matías Fritzler, Fernando Zuqui y Marcelo Estigarribia; Tomás Chancalay y Nicolás Leguizamón. DT: Pablo Lavallén.



Patronato: Matías Ibáñez; Christian Chimino, Walter Andrade, Federico Mancinelli y Mathías Abero; Gabriel Compagnucci, Lucas Mancinelli, Santiago Rosales y Damián Lemos; Lautaro Comas y Cristian Tarragona. DT: Mario Sciacqua.



Gol en el primer tiempo: 33m. Chimino (P).



Cambios: ST 13m. Mauro Da Luz por Zuqui (C); 17m. Dardo Miloc por Rosales (P); 20m. Wilson Morelo por Chancalay (C); 33m. Faustino Dettler por Compagnucci (P); 39m. José Barreto por Tarragona (P).



Amonestados: T. Chancalay (C), N. Leguizamón (C); G. Escobar (C) y M. Abero (P).



Expulsado: Lautaro Comas, de Patronato, a los 10 minutos del segundo tiempo.



Cancha: Colón de Santa Fe.



Árbitro: Silvio Trucco.