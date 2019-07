“El programa económico actual es insostenible porque es una espiral hacia abajo” dijo Lavagna

Dijo que los programas del FMI “en algún punto tienen éxito, pero implican 10 años de ajuste, como en el caso de Grecia”

Roberto lavagna

El precandidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna (77 años, economista) dijo ayer en nuestra ciudad que el actual programa económico firmado con el FMI “es insostenible” porque “es una espiral hacia abajo”. Propuso en cambio un programa para “expandir la economía” poniéndole “plata en el bolsillo a la gente” y bajando los impuestos a las inversiones y a la producción”, Y cuestionó duramente a los gobiernos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri. “En estos últimos ocho años la economía estuvo parada”

Durante una visita a la redacción de El Día, el ex ministro de economía de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner criticó, aunque sin nombrarla, a la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal. “Reconociendo que para un gobernador de la provincia de Buenos Aires es muy difícil cambiar ciertas cosas que vienen de la macroeconomía nacional, algunas cosas podría haber hecho en materia de obra pública o de educación, pero la verdad es que no ha pasado nada sustantivo”. Y agregó: “La Provincia tiene ahora una cara amigable, con mucho marketing, pero no mucho más”.

La tercera posición

En relación a la construcción de un espacio alternativo al kirchnerismo y el oficialismo explicó: “Nunca quise formar parte de Alternativa Federal porque veía que había negociaciones por debajo que conducían que unos se iban para un lado y otros se iban para otro. Y que no formaba parte del juego político legítimo que se hace con partidos políticos, con ciertos límites, principios y demás. No es una simple cuestión de personas que van y que vienen. Nunca me pareció que ese era el camino que debíamos seguir. Y finalmente el único que quedó fue Juan Manuel Urtubey, que hoy comparte la fórmula conmigo”.

Y en relación a la polarización que destacan las distintas encuestas de opinión dijo: “Las mismas encuestas que hablan de una polarización (entre Mauricio Macri y Alberto Fernández) dicen que el 40% preferiría no votar a ninguno de los dos. Esa es una manifestación de una sociedad que demanda de una cosa distinta. Pero las PASO serán la gran encuesta...esperemos”.

Críticas al plan económico del Gobierno y propuestas

Consultado sobre qué significa el dato del crecimiento económico de la economía en mayo que difundió el Indec señaló: “Significa que algunos sectores han venido disminuyendo su caída, pero siguen cayendo. Después tenemos lo que ya sabemos, una cosecha particularmente buena y además comparando con un año donde la sequía fue muy fuerte. Pero esto no llega a la economía de la gente. Hubo 250 mil despidos en blanco y un poco más, cerca de 300 mil, en los informales. Esa es la gente”.

¿Y cómo se soluciona? le preguntamos. “En una economía estancada hace ocho años, hay muchas empresas que tienen equipos fuera de uso y hay que poner eso en marcha. Y para poner eso en marcha hay que ponerle plata en el bolsillo a los argentinos. Sin grandes locuras ni saltos pero de manera persistente, para recupere lo que perdió en el último año y medio donde perdió entre el 16 y el 20 por ciento de su poder de compra”, señaló.

Y explicó cómo lo haría. “Primero, subiendo el salario mínimo vital y móvil, que el Gobierno lo anunció y es una de las copias que hacen de nuestras propuestas. Eso tiene un impacto directo en 500 mil personas y después una primera onda sobre 4 millones de personas. Segunda cuestión, hay que cambiar las indexaciones de los préstamos y pasarlas a medir por el crecimiento de los salarios y no por la inflación, pero en todos los créditos. Después está el tema del Impuesto a las Ganancias en los salarios, sin el cual aumentaría el poder de compra de los consumidores”

Señaló además que “en simultáneo con lo del consumo, hay que hacer algo por el lado de la producción y de la inversión. Y eso es reducción de impuestos a cualquier inversión que se haga. No puede ser que un inversor paga el IVA hoy y a lo mejor tarda entre 6 meses y 2 años en poner en producción lo que está invirtiendo. Entonces, hay que favorecer a la inversión y bajar todos los costos a la generación de empleo”

Cómo salir de la crisis

“Hay dos métodos para salir de esta situación. Uno es el que proponemos, que es movilizar la economía y el otro es el del ajuste, que hace el Gobierno y que propone siempre el Fondo Monetario Internacional donde un programa que se supone que es para lograr el equilibrio fiscal termina por producir el otro efecto que además se corrige con una segunda vuelta de ajuste”, señaló Lavagna en otro momento de la charla.

Y ejemplificó: “La primera vuelta de ajuste fue de 16 por ciento del salario, la segunda vuelta es no menos de otro 10 por ciento y en algunos países como en Grecia, ya van por el tercero ajuste porque es una espiral para abajo. El año que viene, para seguir el programa que está firmado con el Fondo habría que bajar el déficit otro 3 por ciento y resulta imposible”

La relación con el FMI

¿Hay que renegociar con el FMI? se le preguntó. “Si, obviamente ya que este programa es insostenible. Hay que negociar.

Porque cuando usted hace expandir la economía, aún bajando impuestos usted consigue el mejoramiento del déficit. En cambio los programas del Fondo en algún punto tienen éxito pero implican 10 años de ajuste, como el caso de Grecia”.

Ni los unos ni los otros

Lavagna afirmó que los futuros legisladores nacionales que surjan de su espacio apoyarán o no los temas que se planteen en el Congreso, pero mantendrán la tercera opción ante el kirchnerismo y el macrismo. “No estamos con ninguno de los dos ha fracasado. Quién gobernó el país estos últimos ocho años en los cuáles la economía argentina estuvo parada? Cuatro años con Cristina de populismo y dirigismo...con buenas intenciones pero sin resultados. Y cuatro años de un conservadurismo financiero brutal donde lo único que importan son las finanzas. Entonces, ¿Cómo voy a estar más cerca de uno o de otro?

¿Y Néstor Kirchner?

¿En la crítica no incluye el gobierno de Néstor Kirchner? “Con Néstor Kirchner mi gestión en Economía fue de dos años y medio y hubo 9% de crecimiento anual, acumulativo durante 5 años. Con superávit fiscal, con superávit en las cuentas externas. No lo digo yo, los números están ahí. Hay que hablar menos de fulano o mengano y ver los resultados”.

Una cara amigable

¿Como ve el gobierno actual de la Provincia? “La provincia viene también de una tremenda parálisis, desde el final del gobierno anterior. Ahora tiene una cara amigable, con mucho marketing pero no mucho más. Reconociendo que para un gobernador de la provincia de Buenos Aires, es muy difícil cambiar ciertas cosas que vienen de la macroeconomía nacional por eso no hay que echarle todas las culpas. Pero algunas cosas podría haber hecho en materia de obra pública o de educación, pero la verdad es que no ha pasado nada sustantivo. La Provincia ha perdido peso a nivel nacional como Argentina ha perdido peso a nivel internacional.

¿Usted está en el centro del ring o lo tienen contra las cuerdas? “Por ahora estamos en el gimnasio…” afirmó entre sonrisas.

