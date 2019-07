En la Región, Juntos por el Cambio cerró filas con Vidal y criticó duro al kirchnerismo

Se reunieron los jefes comunales de La Plata, Berisso y Magdalena con los candidatos de Punta Indio y Ensenada. Acuerdo y críticas

Los intendentes de Juntos por el Cambio de La Plata, Berisso y Magdalena y los “sin tierra” de Ensenada y Punta Indio, coincidieron ayer la necesidad de una integración regional que incluya cuestiones “claves” como las comunicaciones, la Salud, el Medio Ambiente y la generación de empleo, al tiempo que descargaron duras críticas sobre el kirchnerismo. “Nos quieren correr por izquierda los que usaron a los pobres y entregaron nuestras ciudades a las mafias”, dispararon.

En el marco del Encuentro Regional de Juntos por el Cambio, los jefes comunales que van por la reelección en La Plata, Julio Garro, en Berisso Jorge Nedela y Gonzalo Peluso, de Magdalena junto a los candidatos a serlo en Ensenada como Gustavo Asnaghi y Gerardo Landa de Punta Indio, encabezaron un acto en Ex Club YPF de Ensenada junto a dirigentes, militantes y candidatos a diferentes cargos electivos de los cinco distritos.

Como anfitrión, el ensenadense Gustavo Asnaghi hizo eje en “la importancia del trabajo regional de los cinco municipios, porque se da un salto de calidad, que nos permite trabajar en problemáticas conjuntas y planes de gobierno a futuro para nuestra Región”.

En ese sentido, el “sin tierra” de Punta Indio, Gerardo Landa, consideró que “debemos trabajar el concepto de Región Capital para poder y desarrollarnos”, mientras que el intendente de Magdalena, Gonzalo Peluso, “defendió la propuesta de Juntos por el Cambio al afirmar que “somos progresistas y reformistas y no es fácil porque los cambios profundos tardan, por eso las mafias, la mala política y los corruptos de siempre tratan de asustar a la gente”.

Como sus colegas de la región, Peluso destacó el rol de la gobernadora María Eugenia Vidal al afirmar que “tenemos que salir a defender la inversión histórica en obras hidráulicas, en rutas y en las obras que nadie hizo en los últimos 28 años.

Los mensajes más duros hacia la oposición del Frente de Todos estuvieron en las intervenciones del platense Garro y del berissense Nedela. El primero marcó la cancha al señalar que “en esta elección es volver al pasado o definir el futuro de la Argentina de los próximos 20 años”.

“Volver atrás es que vuelvan a gobernarnos las mafias sindicales, los políticos corruptos, los jueces que sacaban presos para robar. Pero hay una sociedad que no es sonsa que no contesta encuestas y que no vota solamente con el bolsillo. Por eso nos va a acompañar porque aquí se gobierna con la verdad arriba de la mesa”, enfatizó.

Con el mismo nivel crítico al arco opositor peronista-kirchnerista, el berissense Nedela sostuvo que “se puede gobernar de una manera distinta, vamos a ganar y vamos a lograr juntos que Ensenada tenga un intendente que apunte al diálogo y el respeto”, disparó.

“En otro pasaje Nedela ironizó con “los que nos quieren correr por izquierda y todavía hay barrios donde la gente nos dice que hace 50 años estaban esperando el asfalto. Nos quieren correr por izquierda los que no tenían ambulancias, los que no hacían obras contra las inundaciones porque les quedaba mejor llevar después los colchones y las chapas para asegurarse el clientelismo de la pobreza”.

Nedela consideró que “hora el Estado es el que está presente, ya no es necesario hablar con el puntero para cambiar la ayuda por un voto”, enfatizó en uno de los pasajes más aplaudidos por la concurrencia.

“Ahora salen a buscar goteras en las escuelas después de haber gobernado durante más de 20 años”, disparó el berissense que con su mensaje dio cierre al acto.