Tras una salida polémica, Silva volvió al Bosque y hubo un entredicho con el Vice

Tras su polémica salida del Lobo sobre todo por declaraciones posteriores del propio jugador, Santiago Silva volvió al Bosque pero con la camiseta de Argentinos Jrs para disputar el amistoso de esta mañana que terminó en empate por 1 a 1.

El charrúa conformó la dupla de ataque con otro Silva, Nicolás, y fue reemplazado a los 25 minutos del complemento por su compañero Elias Gómez.

Pero fuera del campo, la presencia no pasó desapercibida y hubo un cruce de palabras con el vicepresidente Alejandro Ferrer en la zona de los bancos de suplentes.

En su momento, luego de conocida su desvinculación con Gimnasia y con el acuerdo inminente con Argentinos, el delantero disparó contra la CD albiazul: "Si tenés un jugador que te suma en el campo y en el vestuario hay que hacer un esfuerzo y no hablo de Silva, hablo de otros jugadores también. Hablo de la inexperiencia dentro de una negociación. Veo la inoperancia y lo vi durante el semestre, para ciertas cosas de la dirigencia. No hay eficiencia en negociar con un jugador de fútbol. Hay que buscar las formas, no fue la forma. Si tenés una mentalidad mediocre no crecés nunca y eso pasa en Gimnasia hoy".