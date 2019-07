Récord destrozado en la F1: Red Bull logró el cambio de neumáticos más rápido de la historia

La escudería Red Bull salió de Alemania con un tremendo récord respecto a la parada en boxes más rápida de la historia de la Fórmula 1.

Los mecánicos del equipo de Max Verstappen, ganador en Hockenheim, lograron cambiar los neumáticos en sólo 1,88 segundos.

Este récord bate el que ellos mismos habían logrado en Silverstone dos semanas antes, cuando hicieron una parada de Gasly en 1,91 segundos.

A la hora de las comparativas, la parada de Mercedes, con Lewis Hamilton, nunca pudo rebajar los 2.5 segundos.

FASTEST F1 PIT STOP EVER! ⏱😮@redbullracing take the @DHL_Motorsports Fastest Pit Stop Award in Germany 👀



With a new F1 world record time of 1.88s 🥳#F1 #GermanGP pic.twitter.com/XvJBADylUg