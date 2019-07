Alberto Fernández: "Critico al presidente Macri y me responde el Fondo Monetario"

El precandidato presidencial del Frente de Todos habló en su visita a Entre Ríos, donde le pegó duro a Martín Lousteau: "Escucho al que nos dejó el muerto de la 125 y ahora nos quiere dar clases de economía"

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, resaltó hoy que cuando critica al presidente Mauricio Macri el que le "responde es el Fondo Monetario Internacional", al encabezar en la provincia de Entre Ríos una conferencia de prensa en Paraná, junto al gobernador peronista Gustavo Bordet.

Durante su visita a la provincia, con fuerte producción agrepecuaria, Alberto Fernández también le envió un mensaje al campo al señalar que los productores no estarían liquidando la cosecha "porque todos saben que el dólar está subvaluado". "Podemos mentirle a la gente y decirle que le economía está tranquila porque el dólar está quieto. Digo estas cosas y ¿quién me responde?, el Fondo. Es como alguien dijo ayer en un tuit, hay que pegarle al chancho para saber dónde está el dueño. Yo lo critico a Macri y me responde el Fondo Monetario", agregó.

También se refirió a la polémica sobre las Leliq, al remarcar: "Dicen que las Leliq no suponen emisión, pero el día que te quieran cobrar las Leliq los bancos vas a tener que emitir para pagar todo esto, el día que no te renueven las Leliq vas a tener que hacerte cargo de esta deuda".

En el mismo sentido le pegó duro al postulante a senador de Cambiemos Martín Lousteau, quien salió al cruce de la propuesta de aumentar las jubilaciones con los intereses de las Leliq. Al respecto sostuvo: "El gobierno está tapando lo que está pasando y quieren hacer creer que con un dólar contenido la economía esté bien. Eso no es culpa mía. Ellos pagan esa tasa de interés para darle al dólar un valor que no tiene. Se enojan porque se lo cuento a la gente y porque digo que los bancos se llevan el dinero que le corresponde a la gente. Ahí lo escucho a Lousteau que nos dejó el muerto de la 125 y ahora nos quiere dar clases de economía".

Fernández visita Paraná, donde llevará adelante otras actividades de campaña. Se reunirá con representantes de sectores Pyme y mantendrá encuentros con jóvenes universitarios y deportistas. Finalmente, a las 16, visitará el laboratorio Lafedar, en el parque industrial de Paraná.