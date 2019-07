El Ángel del escándalo: Baby Etchecopar disparó contra Gimnasia y el Club irá a la Justicia

Baby Etchecopar siempre enciende la polémica. Y esta vez se metió con un club platense. El conductor que tiene un programa en el canal de cable A24 hizo levantar la temperatura de los hinchas del Lobo porque dijo que "los K" vendían drogas en el Club, en medio de un comentario que, de forma informal, le habría hecho un espectador en un teatro platense, en el que se presentó este fin de semana.

En tanto el presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, informó que se está al tanto de la situación y se trabaja con el área de legales para evaluar las acciones a seguir.

El máximo dirigente mens sana desconocía por qué tanta saña con el Club por parte del periodista y tras la consulta con este medio tomó contacto con la imagen del pasacalles de la "discordia".

Pese a que rápidamente reconoció que no sabía "si era verdad" y que sólo se trataba de un comentario, de manera irresponsable Baby tiró: "En el club Gimnasia de La Plata venden falopa, me lo dijo la gente. No sé si es verdad, son los K que venden falopa dentro del club, no creo que sea así".

También dijo que la "gente" le aseguró: "No te quieren porque son los capos que venden falopa dentro del club. Le doy el micrófono al presidente para que me lo explique. Hay muchos chicos de La Plata que van a ese club, tengan cuidado".

Al mismo tiempo contó sobre su presentación en nuestra ciudad que "me pusieron los boludos, cuando estaba en el camarín, 'Baby te repudiamos'", contó. Esta declaración la hizo porque Etchecopar fue recibido con un pasacalle en la puerta de la sede albiazul, ubicada enfrente del teatro donde actuó este fin de semana, que rezaba: "Baby basura!. El Lobo te repudia".

Sus dichos generaron mucha bronca entre los triperos, que repudiaron la actitud del actor y conductor. Incluso pidieron que si había pruebas que las presenten en la Justicia. "Que denuncie y aporte las pruebas, si es que tiene. Si no, es una muestra más del odio irracional hacia CFK. Ahora se meten con el club del cual es hincha. Vergüenza", escribió un usuario de Twitter.

También opinaron: "Estamos todos locos???? Este tipo así suelto de cuerpo larga esa acusación contra uno de los clubes más importantes de la ciudad??? Club por el que día a día pasan miles de deportistas??? @gimnasiaoficial hay que hacer algo, no se puede ensuciar así a nadie".

LA RESPUESTA DE GIMNASIA

"Lo están trabajando hoy mismo el tema. Porque además fue dos veces, en radio y TV. Veremos qué explica cuando se lo pidamos que lo haga. No tenía la foto para saber de qué hablaba, ayer en el Club no sabíamos por qué esa bronca. Qué locura decir tanto contra el Club por un pasacalle, que mal está todo por favor", reconoció el pope albiazul Gabriel Pellegrino.

Además, desde la CD se agregó que "estamos al tanto de todo y Daniel Giraud, Secretario del Club, está reunido con un abogado de la institución para tomar cartas en el asunto porque estas cosas no se pueden dejar pasar así nomás", confió un alto dirigente a EL DIA.

Consultado luego el mismo Secretario, destacó que "ayer tuvimos una reunión con el presidente y los gerentes y ahora nos ocupamos de la acción legal correspondiente para cubrir al club y después se comunicará a los medios pasado el mediodía. Lo que es legal haremos la presentación que corresponda según lo definan los abogados del Club, si es directamente al programa o a la persona o va directo a un juzgado".

LOS ANTECEDENTES DEL PERIODISTA

Cabe recordar que en abril del año pasado, un grupo de mujeres entre las que se contaban representantes de diferentes movimientos feministas, se congregaron frente a la puerta del Teatro Metro, de calle 4 entre 51 y 53, para repudiar la contratación de Baby Etchecopar, quien iba a inaugurar dicho recinto platense. En redes sociales se había organizado la protesta días antes, indicando que el periodista "desde hace años promueve discursos misóginos y machistas que son claros mensajes que incitan a la violencia".

Por otro lado, se compartieron placas con frases discriminatorias del artista, como: "Esos negros de mier(...) se reproducen como lauchas".

Baby Etchecopar es el rey de los escándalos. Incluso ayer la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) lo denunció ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) por "sus manifestaciones altamente discriminatorias, injuriosas, denigratorias e instigadoras a la violencia de género contra las tripulantes de cabina". El secretario general del gremio, Juan Pablo Brey, explicó que la presentación fue realizada a partir de "los dichos violentos y discriminatorios contra las mujeres tripulantes de 30/7/2019 Los aeronavegantes denunciaron a Etchecopar por sus "manifestaciones discriminatorias" pronunciados por Etchecopar en su programa "El Angel" al decir textualmente el viernes sobre las tripulantes de cabina: "Vayan a que les apoyen el termo en el culo"; "Viajen apretadas en el tren para que las manoseen"; "Se llevan a su casa la comida que sobra del avión de Aerolíneas".

También manifestó que "la vida de los pilotos es tan difícil con eso de andar haciendo facha y culearse alguna azafata"; "No hagas la carrera de azafata si te vas a quejar. Andá a una casa de masajes con final feliz: ganás más plata por menos tiempo. Laburás las horas que querés y siempre tendrás algo caliente para llevarte a la boca y no la de un piloto"; "Trabajen de algo digno"; "Son unos reverendos hijos de p..., no tienen vergüenza" y "Si llega a venir la barbarie, ustedes van a tener que volar con una escoba en el c...".

La presentación fue realizada por Natalia Fontana y Mercedes Montero, secretaria de Género y abogada del gremio, ante "la humillación y la deshonra contra las tripulantes". Brey, Alejandro Kogan -secretario de Prensa- y Teresita Bernal -prosecretaria de esa área-, repudiaron "las declaraciones misóginas, llenas de odio y estigmatizantes" del conductor radial sobre "el trabajo de las tripulantes, por lo que fue declarado persona no grata en todos los aviones", aseguraron los dirigentes en un comunicado gremial.