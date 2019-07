Cerro Porteño eliminó a San Lorenzo de la Libertadores y jugará contra River

Cerro Porteño, de Paraguay, derrotó esta noche en Asunción a San Lorenzo 2 a 1, por los octavos de final de la Copa Liberadores, y clasificó a los cuartos tras el empate sin goles en el Nuevo Gasómetro, instancia en la que enfrentará a River Plate, que ayer dejó en el camino a Cruzeiro, de Brasil, por penales.



Adam Bareiro de penal (17m.Pt) abrió la cuenta para San Lorenzo y Cerro Porteño lo dio vuelta con goles del argentino Joaquín Larrivey también desde los 12 pasos (11m.St) y Óscar Ruiz (18m.St).



El partido se disputó en el estadio General Pablo Rojas, situado en el barrio Obrero de Asunción, y fue arbitrado por el colombiano Wilmar Roldán.



San Lorenzo se puso en ventaja luego de que Salustiano Candia tocara en el área a Héctor Fértoli y tras consultar el VAR (Árbitro asistente de video) Roldán sancionó penal, que fue transformado en gol por el paraguayo Bareiro -ex Olimpia-, con un remate bajo al palo derecho del argentino Juan Pablo Carrizo, que se arrojó bien pero no llegó a la pelota.



Cerro Porteño tomó el control del balón, buscó circulación pero tuvo escaso poder ofensivo, y así San Lorenzo pudo haber ampliado sobre el cierre de la primera etapa, cuando Fernando Belluschi quedó frente a Juan Pablo Carrizo, pero en lugar de rematar al arco desde el borde del área chica cedió a Lucas Menossi, que no pudo definir con comodidad y la jugada se diluyó.



En el complemento salió decidido Cerro Porteño a revertir la historia y llegó con un zurdazo de Santiago Arzamendia que atajó Sebastián Torrico abajo.



Volcado decididamente al campo contrario, el conjunto paraguayo buscó por los costados para posteriores envíos al área, ante un San Lorenzo muy retrasado.



Y en una jugada iniciada por el medio el argentino Federico Carrizo habilitó al ingresado Óscar Ruiz, quien fue derribado en el área por Bruno Pittón, y el penal fue cambiado por gol por Larrivey, con un disparo bajo a la derecha de Torrico, que se arrojó hacia el otro lado.



Casi de inmediato el propio “Pachi” Carrizo realizó un gran cambio de frente desde la izquierda que conectó Ruiz de “palomita” para dar vuelta el resultado.



Despertó San Lorenzo a partir de ahí, llegó con mucha gente al área rival y tuvo una buena opción que despejó con dificultad Juan Aguilar al tiro de esquina; y después Nicolás Reniero definió apurado muy desviado.



Y ya en tiempo de descuento, en un contraataque Ruiz cedió a Federico Carrizo, quien sin oposición tiró la pelota increíblemente sobre el travesaño.



San Lorenzo tuvo siete minutos “fatales” en ese segundo tiempo, donde recibió los dos goles que lo dejó afuera en forma temprana del torneo que supo ganar en 2014. Miguel Russo tuvo un mejor comienzo en el azulgrana paraguayo que su compatriota Juan Antonio Pizzi en el argentino.





Síntesis



Cerro Porteño: Juan Pablo Carrizo; Salustiano Candia, Marcos Cáceres, Fernando Amorebieta y Santiago Arzamendia; Josué Colman, Juan Aguilar, Mathias Villasanti y Federico Carrizo; Nelson Haedo Valdez y Joaquín Larrivey. DT. Miguel Ángel Russo.



San Lorenzo: Sebastián Torrico; Víctor Salazar, Fabricio Coloccini, Marcos Senesi, Bruno Pittón; Gerónimo Poblete y Lucas Menossi; Ezequiel Cerutti, Fernando Belluschi y Héctor Fértoli; Adam Bareiro. DT: Juan Antonio Pizzi.



Gol en el primer tiempo: 17m. Bareiro de penal (SL).



Gol en el segundo tiempo: 11m. Larrivey de penal (CP) y 18m. Óscar Ruiz (CP).



Cambio en el primer tiempo: 31m. Gino Peruzzi por Salazar (SL).



Cambios en el segundo tiempo: inicio Ruiz por Colman (CP), 19m. Diego Churín por Haedo Valdez (CP) y Nicolás Reniero por Bareiro (SL), 30m. Marcelo Palau por Larrivey (CP) y 32m. Nahuel Barrios por Fértoli (SL).



Amonestados: Candia, Amorebieta (CP); Menossi, Senesi, Reniero (SL).





Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).



Estadio: La Nueva Olla, Asunción, Paraguay.