VIDEO.- Dobló mal en 13 y 72, se chocó un semáforo y tuvo que intervenir el SAME

Los médicos constataron que el conductor y su acompañantes no tenían heridas de gravedad

Un automovilista impactó un semáforo al doblar en la intersección de avenida 13 y 72 en las últimas horas, lo cual obligó la intervención del Servicio de Emergencias (SAME), según informaron fuentes oficiales.

En detalle, el hecho ocurrió en la madrugada de este sábado a las 02:47 horas, en el cruce de las avenidas 13 y 72, donde una persona de sexo masculino resultó herida.

A través de las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo de la Comuna, se puede observar el impacto de un automóvil (marca Volkswagen, modelo Gol Trend) contra un semáforo.

También se observa a dos personas de sexo masculino en el lugar, ocupantes de dicho vehículo.

Debido a lo sucedido, personal del COM solicitó inmediatamente la intervención del SAME.

Al llegar al lugar, los médicos supervisaron el estado de salud de los presentes, quienes no requirieron ser trasladados ya que se encontraban sin heridas de gravedad.