Mariah Carey respondió cuántas parejas sexuales tuvo y sorprendió a todos

La cantante internacional dijo que en 49 años solo mantuvo relaciones con cinco personas



Mariah Carey dejó a todos sorprendidos con su revelación en una entrevista para la revista Cosmopolitan. La cantante expresó que a pesar de la gran cantidad de romances publicitados, ha tenido pocas parejas sexuales a lo largo de su vida.

"No he tenido tantos, pero han sido muy variados", declaró y detalló: "Solo he estado con cinco personas en mi vida, así que soy un poco mojigata, honestamente, en comparación con la mayoría que están en este medio".

Haciendo un rápido repaso cabe recordar que la diva se casó con su primer marido en 1993. Se trataba del ejecutivo de Sony Tommy Mottola. Una década más tarde contrajo segundas nupcias con Nick Cannon, con quien tuvo mellizos.

También fue muy popular su romance con el artista mexicano Luis Miguel, con quien estuvo en pareja desde 1998 hasta el 2001.

Según revistas del corazón, luego Mariah estuvo muy cerca del rapero Eminen, el modelo y actor Christian Monzon, y el productor Mark Sudack.

La artista está actualmente se encuentra en pareja con el bailarín y coreógrafo Bryan Tanaka, de 36 años, con quien comenzó a salir tras romper con el australiano James Packer.