En La Plata le rinden honores a la Pachamama, la deidad que “todo lo da y todo lo produce”

Las comunidades originarias de La Plata celebran hoy el Día de la Pachamama en el ex predio municipal de 122 y 56. El evento es organizado por el Consejo de Comunidades Indígenas de La Plata y se adhieren distintas comunidades.

La ceremonia se llevará a cabo en el Centro Comunitario, ex predio municipal, de 14.30 a 21 horas. Se anticipó que se podrá disfrutar de música, danzas y charla de cosmovisión indígena.

En medio del aroma del sahumerio que se dispersa para “liberar las malas energías”, las comunidades tributarán honores a la deidad generosa que “todo lo da y todo lo produce” para pedir por prosperidad en todos los órdenes de la vida.

La veneración a la Madre Tierra es una herencia cultural ancestral de los pueblos originarios, profundamente respetada en el Noroeste del país desde su diversidad e interculturalidad, pero cada vez más afianzada y practicada en nuestra región.

Como tal vez se sepa, durante todo agosto la cultura andina está enfocada hacia Pachamama, un ritual que según las creencias forma parte de un sistema de reciprocidad entre el mundo material y el mundo espiritual. En el momento del homenaje hay una cuestión espiritual que se impone, ya que “la Pachamama es sagrada y debe ser respetada”, según la creencia, debido a que de ella se extraen todo tipo de alimentos y por lo tanto el agradecimiento tiene que ser inmenso.

Con la apertura de la boca de la Pachamama -un pequeño pozo cavado en la tierra adornado con serpentinas y lanas de colores-, ayer se sucedieron las ofrendas para depositar hojas de coca, chicha, cigarrillos, yerbeado, licores, cerveza y vino, junto a comidas regionales como guisos de trigo, quinoa, mondongo, además de carnes hervidas chalonas, papas y maíz, todo parte del “menú” a la hora de ofrendar. En torno a las ofrendas, se colocan pequeños braseros encendidos con abundantes preparaciones especiales de incienso.

El término “pachamamá” está formado por dos palabras de origen quechua: “pacha” significa Universo, mundo, tiempo, lugar y “mama”, la madre. Según la creencia, el divino femenino del imperio incaico otorga forma a la naturaleza, la dibuja como mujer, le agradece. Ella no es virgen sino que se autofecunda, y adorarla es honrar la misma sustancia que nos dio a luz como humanidad.

De este modo, la Pachamama o Madre Tierra es reconocida como una deidad a la que se venera por ser generadora de la vida, símbolo de fecundidad por su capacidad para producir, bendecir y engendrar plantas, animales, alimentos y otros medios de subsistencia del ser humano. Es adorada por los descendientes de los pueblos originarios que habitan territorios desde mucho antes que existieran las fronteras actuales. De hecho, los orígenes de este culto se remontan a la época preincaica, es decir, antes de que la región fuera anexada al Tawantinsuyu o Imperio Inca. Si bien no es un feriado nacional, el ritual es vivido como un día tanto o más importante que otras celebraciones post independentistas en el norte del país y, como ayer, también en lugares como nuestra ciudad.

En Jujuy

Los jujeños también celebran hoy el día de la Pachamama con ofrendas y pedidos de prosperidad, por lo que agradecerán la producción en los campos, el bienestar del hogar y para pedir prosperidad en un encuentro de reciprocidad entre el mundo material y el mundo espiritual que se manifestará en toda la provincia. Desde el 2013, por una ley del Congreso de la Nación, cada 1 de agosto Jujuy es Capital Nacional de la Pachamama, en virtud del significado que tiene la celebración arraigada en la región. Desde esta anoche el aroma de los sahumerios comenzará a impregnarse en los distintos hogares para "liberar las malas energías", según las creencias.

Estas festividades cobran mayor fuerza en la zona de la Quebrada de Humahuaca, donde las comunidades originarias al pie del monumento a los Héroes de la Independencia realizan oraciones y ofrendas a la Madre Tierra y reivindican conceptos de la cosmovisión andina. El ritual se inició a las 10 a un costado de la Torre de Santa Bárbara, y participan integrantes de las comunidades del Pueblo Omaguaca como Hornaditas, Valiazo, Rodero, Ocumazo, Chorcán, Pucará, Zenta, Chorrillos, Coctaca y San Roque, entre otras.

Se trata del sexto año consecutivo que el municipio organiza la ceremonia en un lugar simbólico como las Torres de Santa Bárbara (restos de una vieja capilla que servía de atalaya al enemigo y fue utilizado por el Ejército del Norte comandado por el general Manuel Belgrano en 1812).

"Hay diferentes formas de manifestación, pero la de dar de comer a la tierra tiene un símbolo muy importante porque hay una lectura que se le hace a la naturaleza para ver cómo será el año, si va a ser próspero o no para la cosecha, para la crianza de los animales, si habrá lluvias y pasturas", dijo Alcira González, referente de la comunidad "La Fortaleza", de Humahuaca. Apuntó que todos los pozos donde se hace la ofrenda están cubiertos con una piedra, la cual "si está mojada será año lluvioso, si está seca, no". La ofrenda consiste en "lo que la misma naturaleza nos da lo que consume la familia, abunda la comida pero la bebida alcohólica es poca porque no era propia de esta zona y eso no es sano".

El intendente de Humahuaca, Leonel Herrera, invitó a los jujeños y a los turistas a vivenciar la celebración de la cultura andina. Otros pueblos de la quebrada como Tilcara, Maimará, Purmamarca, Hornillos y en la ciudad capital los jujeños también honrarán a la Madre Tierra. En ese marco, el gobierno provincial decretó asueto escolar y administrativo para mañana de manera de "vigorizar el rescate de la cultura indígena y promover sus prácticas ancestrales".