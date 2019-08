Vidal tras la dura derrota: "No voy a buscar culpables afuera ni enojarme con este voto, tengo que escuchar y ver mi parte"

La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el vicegobernador, Daniel Salvador, brindaron una conferencia de prensa en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, de la avenida Callao al 237, en CABA. En su discurso inicial aseguró que "quiero agradecer a los que nos acompañaron, por darnos su confianza. Sé que muchos de ustedes pusieron su voto en la urna y nos acompañaron de corazón. Pero también quiero hablarles a quienes no nos eligieron porque nos dieron un mensaje".

Frente a la pregunta del enviado de diario EL DIA, Mariano Spezzapria, sobre si las decisiones que se tomaron en la Rosada perjudicaron su liderazgo en la Provincia, la Gobernadora respondió: "Siempre dije que confiaba en el voto de los bonaerenses, no creo en estrategias electorales porque la definición la decide en el cuarto oscuro el bonaerense y sería poco coherente de mi parte cambiar esa posición por el resultado de ayer. Los bonaerense tendrán la oportunidad en octubre de elegir. No hay que buscar culpables afuera ni enojarme con este voto, tengo que escuchar y ver mi parte. Eso es lo que voy a hacer hoy y los días que vienen. Tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad, tenemos un mandato hasta el 10 de diciembre y tenemos que ser consistentes".

También Spezzapria le consultó a Salvador acerca de cómo imagina una transición: "Hemos escuchado la elección de ayer y haremos lo posible para mejorar lo que haya que mejorar. De acuerdo a lo que se decida en octubre hablaremos de la transición, si fuese ese el escenario, y será una transición ordenada. El mensaje de ayer nos obliga a seguir trabajando".

"Esta devaluación de hoy va a tener un impacto en la gente. Por eso vamos a reforzar el trabajo en la Provincia de Buenos Aires y gran parte de la reunión de gabinete tiene que ver con eso. Tenemos que acompañar a los bonaerenses en este momento", sostuvo Vidal.

Cuando le consultaron sobre la decisión de volver a postularse a la gobernación y no a la presidencia dijo: "Empecé este camino cuando pocos bonaerenses me conocían. Nunca especulé. Me decían que iba a ser candidata a presidenta y siempre dije que iba a seguir en la Provincia, porque necesita mejorar hospitales, escuelas que necesitan mejorar su infraestructura, rutas que tenemos que mejorar. Esa decisión priorizó el interés de los bonaerenses por eso estuvo bien tomada".

"No hubo comunicación con Axel Kicillof, porque ayer fue definición de candidaturas, no de cargos. Si en octubre se repiten los resultados por su puesto que lo felicitaré", manifestó la Gobernadora. Por otra parte reflexionó que "siempre digo que cuando se gana una elección lo hace porque uno representa algo, no es un cheque en blanco. Y cuando se pierde también las pierde uno y tiene que estar para escuchar lo que dicen las urnas".