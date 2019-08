Julio Garro tras las PASO: "Somos respetuosos de la voluntad de los platenses"

El intendente de La Plata brindó una entrevista a El Día y analizó el resultado de las elecciones

Un día después de las PASO, el intendente de La Plata Julio Garro, analizó en una entrevista con El Día los resultados de las elecciones y lo que se viene de cara las generales de octubre.

"Se va a definir en qué ciudad queremos vivir. O si vamos a elegir vivir en una ciudad en la que ya vivimos". Y enseguida remarcó que "es importante agradecer a los que ya nos acompañaron que es una gran parte de la ciudadanía que no está vinculada al kirchnerismo".

Sobre los resutados de ayer, aseguró que "hay que evaluar y hacer autocrítica, ver los errores y corregir. La gente pudo haber castigado algunas cosas. Hay que sé humilde y seguir trabajando. Jamás negaría la voluntad de un platense".

De cara a octubre, dijo que "debemos construir una opción sumamente competitiva".

También se refirió a la principal rival que tendrá el 27 de octubre, Florencia Saintout: "tenemos visiones muy diferentes, de ciudades diferentes. Se define en qué ciudad queremos vivir los platenses. No me imagino a La Plata similar Caracas (Venezuela). Me gustaría que la candidata me cuente cuales son sus proyectos. Hasta ahora ha sido una campaña con videitos en la redes sociales pero sin propuestas".

*MAÑANA LA ENTREVISTA COMPLETA EN LA EDICIÓN IMPRESA DE EL DIA