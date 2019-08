Tinelli disparó contra Macri: "No podés decir 'váyanse a dormir'"

El conductor se refirió respecto al resultado de las PASO en su programa ayer por la noche

En el contexto de los recientes resultados de las PASO de este domingo, Marcelo Tinelli se refirió al respecto durante la emisión de ayer por la noche de Showtmatch.

"Ayer los argentinos fuimos a votar, fue un gran día como cada vez que la gente se pronuncia democráticamente. Parece algo normal a este país le costó mucho tener una democracia sólida. Nos llevó años, muchos sin sabores, por eso es emocionante ver lo que pasó ayer: Los padres y las madres yendo con sus hijos a votar, los aplausos de los jefes de mesa, enseñarles a los chicos el valor de elegir a quienes queremos como nuestros representantes", dijo Marcelo.

Y siguió: "Votar es maravilloso porque es escuchar todas las voces de todos los argentinos y todas las argentinas. Votamos cada cuatro o cada dos años y en esos días tan especiales todos somos iguales, y menos mal que es así porque está buenísimo. Todas las opiniones tienen el mismo valor, la misma importancia. Ahí no hay raza, nos hay color, sexo, género, ocupación, no hay nada, no hay condición social".

Luego, criticó directamente al presidente Mauricio Macri al decir: "No podés decir 'váyanse a dormir'". Y remarcó: "Con el mayor cariño con el presidente, nos mandó a dormir sin tener los resultados. Y los ciudadanos ya se pronunciaron y ahora son los políticos los que tienen que estar a la altura de las circunstancias. No son los dueños, son elegidos por nosotros. El poder lo tiene le pueblo, el que vota. Si yo estuviera de ese lado sentiria que el poder lo tiene la gente, por supuesto".

Finalmente, el conductor expresó: "Ojalá reflexionen los referentes de la política y escuchen el mensaje de las urnas, se lo pido de todo corazón".

"No se dejen llevar por esto de que son culpables, no son culpables de nada. Son culpables de lo más lindo, que es estar en democracia y en la Argentina. Festejemos y aplaudamos eso por favor", concluyó.