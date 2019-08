Puede fallar: la caída de Griselda Siciliani en la gala de cuarteto

La performance de anoche de Griselda Siciliani y su bailarín Nicolás Villalba, durante la gala de cuarteto en el Bailando 2019 terminó con ocho unidades y con mucho dolor.

Es que la actriz sufrió una dura caída en el último truco que no sólo le generó una molestia en el brazo sino que además le hizo perder tres puntos de los 11 obtenidos por la evaluación del BAR.

"Me he caído diez mil veces en el escenario, no pasa nada". Si bien Griselda Siciliani minimizó su caída para el jurado, el error no fue una nimiedad.

Griselda sumó apenas once puntos del jurado:​ cinco de Angel de Brito y seis de Nacha Guevara. El más lapidario fue Marcelo Polino, quien le puso un cero.