Un ministro de Brasil amenazó con salir del Mercosur si el kirchnerismo gobierna y cierra la economía

Se trata de Paulo Guedes, a cargo de la cartera de economía



Brasil abandonará el Mercosur en caso de que la Argentina se oponga, en un eventual gobierno de Alberto Fernández, a la apertura comercial del bloque económico del que también participan Uruguay y Paraguay, afirmó hoy el ministro de Economía brasileño, Paulo Guedes.

"El Mercosur es un vehículo para que abramos la economía y si (Cristina Fernández de) Kirchner entra y quiere cerrar la economía, salimos del Mercosur; vamos a abrir la economía de cualquier forma", dijo en San Pablo, en un evento del español Banco Santander.

Guedes afirmó que Brasil no debe ser afectado por la inestabilidad financiera argentina y se hizo una pregunta desafiante: "¿Desde cuándo Brasil necesita de la Argentina para crecer?"

La Argentina es el tercer socio comercial de Brasil, detrás de China y Estados Unidos, y el primer destino de manufacturas producidas en las fábricas brasileñas.

"No tengo miedo ni de la desestabilización de la Argentina ni de la pelea comercial (entre China y Estados Unidos); no tengo miedo de ser tragado por la crisis internacional porque no nos vamos a caer si hacemos las cosas bien", subrayó Guedes, un ultraliberal de la escuela económica de Chicago que tiene carta blanca del presidente Jair Bolsonaro para manejar las finanzas.

La Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay son los fundadores del Mercosur desde 1991.