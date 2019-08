| Publicado en Edición Impresa

La Legislatura porteña sancionó ayer el proyecto de ley que prohíbe fumar en las áreas de juegos infantiles de plazas y parques de la ciudad de Buenos Aires y que prevé multas y días de arresto para quienes no cumplan con la normativa. La iniciativa propone la creación de una “franja de amortiguación no menor a tres metros de ancho desde el perímetro exterior de los patios de juego, a partir de la cual no se podrá fumar”. La norma fue aprobada en general.