Se cobrará en dos meses la devolución de Ganancias

Con la modificación del 20% en el mínimo no imponible que se aplicará este mes cada empleado que aporte al fisco por este impuesto recibirá el saldo a favor en dos cuotas

Con el pago de los sueldos de agosto, que se efectiviza en los primeros días de septiembre, y de los sueldos de septiembre, que se cobra en los primeros días de octubre, los empleados alcanzados por el Impuesto a las Ganancias recibirán en esas dos cuotas la devolución del saldo a favor que se generó por el aumento del 20% del mínimo no imponible y de las deducciones especiales anunciadas por el Gobierno tras la derrota en las PASO.



Por ese mismo cambio impositivo, a esos mismos trabajadores les retendrán hasta fin de año un monto menor al que le estaban descontando hasta ahora por ganancias.



A su vez, los 2,2 millones de padres de los casi 4 millones de chicos beneficiarios de la AUH (Asignación Universal por Hijo) recibirán los $ 1.000 adicionales aprobados la semana pasada con el cobro de la mensualidad de septiembre y de octubre, según informó la ANSeS a Clarín.

Por tratarse de un impuesto de cálculo anual, con retenciones o descuentos mensuales, un aumento del mínimo no imponible de Ganancias implica que algunos contribuyentes dejarán de pagar ese impuesto y otros pagarán menos. Y además, implica la devolución de lo que les estuvieron descontando hasta ahora y menores descuentos hasta fin de año.



La Resolución N° 4546/19 de la AFIP del 15 de agosto pasado especificó que, por aplicación del nuevo mínimo no imponible, “las diferencias que pudieran generarse a favor de los sujetos pasibles de retención, se reintegrarán en 2 cuotas iguales en los meses de septiembre y octubre de 2019. El importe reintegrado deberá ser exteriorizado inequívocamente en los respectivos recibos de haberes, bajo el concepto “Beneficio decreto 561/19”.



El Gobierno anunció días atrás el aumento en un 20% del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, beneficios para monotributistas, el aumento del salario mínimo (que se discutirá recién a fin de mes), un 40% de incremento en las becas Progresar y Asignación Universal por Hijo, la eliminación del IVA a los alimentos de la canasta básica y otras medidas que buscan un rápido impacto en los bolsillos.



Además, la AFIP implementó un nuevo plan de pagos para deudas vencidas hasta el 15 de este mes y con una tasa máxima del 2,5% mensual para las micro, pequeñas y medianas empresas, monotributistas y autónomos.



