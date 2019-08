Un delincuente encañonó a un ciclista en la bajada de la Autopista y le robó la bici

También le sustrajo el celular. El hecho enciende la alarma entre los ciclistas de la Región por la inseguridad en la zona

La inseguridad sigue preocupando a la comunidad de ciclistas de la Región tras un nuevo robo, ocurrido anoche en cercanías de la bajada de la Autopista Buenos Aires - La Plata, de acuerdo con información oficial.

Según una denuncia el episodio delictivo se produjo cuando un ladrón armado con un revólver sorprendió a un ciclista que pedaleaba por diagonal 74. Tras interceptado, el malviviente exhibió un arma de fuego y le exigió que le entregara la bicicleta y el celular. Sin más alternativa, la víctima debió ceder a las pretensiones de su asaltante.

De acuerdo con lo consignado, no se trató de un hecho aislado ya que este tipo de ilícito viene repitiéndose desde hace varias semanas. En tanto, luego de que la noticia corriera por grupos de WhatsApp y redes sociales, desde un grupo de ciclistas manifestaron que la inseguridad en la zona "ya parece normal, como si fuera zona liberada, la policía a 20 metros y no hacen nada, no se meten".

A su vez pidieron "no pasar mas por ahí, porque nadie hace nada, nadie se hace responsable de esto que ya todo el mundo sabe".

"Es cuestión de suerte, al parecer ya no importa si vamos de a 2 o 15. Se recomienda directamente no pasar por ahí. Esta en peligro la bici y la vida directamente. Es lamentable", denunciaron.