Jorge Bilardo, en el Estadio pincha: "Carlos ya quiere venir, pero primero lo vamos a llevar al Country"

Jorge Bilardo, hermano de Carlos, recorrió este mediodía las instalaciones del nuevo Estadio de Estudiantes que se inaugurará el próximo 9 de noviembre.

El hermano del Doctor habló en exclusiva con EL DIA desde el nuevo campo de juego del Hirschi y contó, entre otras cosas, cómo se encuentra Carlos y cuáles son sus deseos respecto al Estadio albirrojo.

"Carlos está bien. Se está recuperando, pero es una enfermedad que hay que agarrarla con pinzas. Porque hay días que está bien y días que está mal. Pero va saliendo".

"Pregunta por la cancha y quiere venir, pero primero lo vamos a llevar al Country. Y después si se da lo traemos", agregó y también contó que "camina, se baña, come...Ojalá que pueda estar en noviembre. Siempre pregunta por la cancha, y la cancha...le muestro las fotos por el teléfono".

Más adelante, contó que suele recibir las reiteradas visitas de ex futbolistas que son sus amigos como "Pumpido, Burru, Giusti, el Vasco, Ruggeri; Lemme va todos los días, Poletti, Pachamé. Todos van".

En tanto, respecto a los dos golpazos que significaron las partidas del Tata Brown y Cacho Malbernat, confió que "no le dijimos nada, estaba la televisión y se decían algo cambiábamos de canal. No sabe nada porque no sabemos como puede reaccionar".

Lo que sí mira, son los partidos del equipo y los comenta: "Mira los partidos, 'este puede jugar, este no, marcaron mal'...te explica todo desde la cama".

En otro orden, sobre cómo ve los avances en el Estadio, manifestó que "había venido hace 1 año y nada que ver a como está ahora, el sector de plateas parece un salón de fiestas. Está precioso, pegaron un adelanto bárbaro. Ya tenemos cuatro plateas que sacamos con el hijo de Manera, en el primer piso. Hace 50 años que venimos y vamos a seguir viniendo. Los amigos están todos acá. Desde acá salimos con Carlos después de un partido cuando nació Verón".

Y destacó la amistad y la familia pincha, remarcando que "es un club distinto. La tradición sigue, porque hoy vas y en City Bell está el Bocha y está Juan tomando mate. Y vas dentro de 30 años y van a estar Sebastián y Desábato tomando mate. Y el club es así".