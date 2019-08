Cubero contra Nicole: "Todo reclamo o inquietud que tenga, están los abogados"

La modelo filmó una cámara oculta en el momento en que va a retirar a sus hijas de la casa de su ex y no los encuentra en el lugar

Cansada de los presuntos cambios de horario y lugar para retirar sus hijas cuando se quedan con su papá, Nicole Neumann decidió filmar una cámara oculta en el ingreso al edificio donde Fabian Cubero convive con Mica Vicciconte.

Las imágenes circularon ayer y allí se la escucha a la rubia hablando con el encargado del edificio. "Hola, ¿qué tal? ¿Vos sos el encargado? ¿En qué piso vive Cubero? Porque no estoy informada del piso donde viven mis hijas. Yo las tenía que retirar once y cuarto de acá. Y no hay nadie ni nadie me informa el piso donde viven mis hijas".

El hombre, por su parte, respondió: "No estoy autorizado a darte ese dato. Igual no se encuentran".

Este jueves, en tanto, Cubero habló del tema en Los Ángeles de la Mañana y dijo: "Hay cosas que son innecesarias en este momento, pero bueno, estoy tranquilo. No voy a hablar demasiado porque es una rueda de nunca acabar. No voy a dar detalles de nada, no tengo ganas de hablar. Estoy enfocado en otra cosa, tratando de volver después de una lesión que va avanzando de a poco, y tratando de disfrutar y pasarla bien".

Y agregó: "Todo reclamo o inquietud que tenga, están los abogados. A mí, nadie me avisa nada. Es una novela que hace dos años que viene, y si yo salgo a aclarar o a dar explicaciones cada vez que hay una inquietud, no termina nunca esto".