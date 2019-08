Desesperada por los asaltos, una maestra escribió una carta pública a los ladrones

Sufrió dos escruches en 15 días, en Villa Elisa. Contó allí que el miedo ante su casa revuelta le hizo temblar las piernas a su hija de 7 años

Como un intento de entendimiento con quien ha provocado un dolor profundo o simplemente un ejercicio destinado al desahogo, una vecina de Villa Elisa decidió exponer públicamente su pesar por la forma en que el fenómeno del delito afectó su vida y la de su pequeña hija de 7 años: escribió una carta a los ladrones que, según denunció en esa misiva, le robaron dos veces en 15 días.

En una prosa en la que se conjuga la ironía con la reflexión frontal, Verónica (45), maestra de segundo grado en una escuela de City Bell, dejó su mensaje en la red social Facebook.

En uno de los tramos pidió a los delincuentes que no vuelvan a la casa a robar “porque ya no hay más nada” y con sentido didáctico les relató sobre los problemas que produce el delito. Entre esos, “el temblequeo intenso de las piernas de mi hija... apenas llegamos y vimos la escena” del último escruche, hace pocos días.

La casa está a dos cuadras de la calle Arana, entre los caminos General Belgrano y Centenario, cerca del arroyo Carnaval. La mujer pidió reserva de otras precisiones sobre su identidad y ubicación pese a que, con algo de humor y resignación ante la situación de indefensión les ofreció a sus victimarios pasar a tomar unos mates “total, ya saben cuándo no estoy y conocen mi casa mejor que yo”.

En una charla con este diario contó que “el comisario me dijo que agarraron a tres menores y que por esa situación (su carácter de inimputables de delitos) tuvieron que soltarlos”.

Sobre los escruches sufridos, indicó que “el último fue el sábado pasado, durante la tarde, porque nos fuimos al mediodía y volvimos cerca de las 21. Se llevaron únicamente el televisor”, detalló.

Los ladrones solo encontraron al perro de la casa “que es bastante tranquilo”. Tanto que “apareció afuera pese a que lo había dejado adentro”, indicó la maestra.

El escruche anterior “ocurrió el 2 de julio, pese a que había dejado también a puertas y ventanas bien cerradas. Así y todo, los ladrones entraron por una ventana del fondo, por lo que posteriormente, con ayuda de mi ex marido, pusimos rejas ahí. Pero el sábado forzaron la puerta de entrada y rompieron su cerradura”.

En el primer ataque delictivo, sus autores escaparon con “un televisor, un -equipo de reproducción de- dvd, zapatillas nuevas mías y ropa”, enumeró la damnificada.

Verónica, lamentó también que “para reparar bien los daños y tratar de reforzar la seguridad de mi pequeña casa, voy a tener que gastar unos cuantos pesos, que ni siquiera los tengo”, dijo.

En ese sentido, la mujer contó que “muchos me dicen que ponga una alarma, pero estuve averiguando y me pasaron un presupuesto por 30.000 pesos, lo cual me resulta imposible de pagar”.

Cuando se la consultó sobre la decisión de escribir la carta, explicó que “fue para hacer catarsis por lo que pasó, en un momento de mucha impotencia, angustia y lágrimas de bronca. Lo hice en medio de mi desánimo”, le contó a este diario.

En esa línea, se mostró sorprendida por lo que sucedió luego de que posteara la nota en su perfil de la red social: “No pensé que iba a viralizarse rápidamente y que iba a alcanzar la repercusión que tuvo, porque no era lo que yo esperaba”.

Verónica reflejó además que “mi casa es chica y no tiene lujos, entonces cualquiera con códigos no roba en un lugar así. Además, lo que me roban me resulta casi imposible reponerlo, tengo inclusive la tarjeta de crédito casi al límite”, dijo volviendo a aquellas líneas que dirigió a los ladrones.