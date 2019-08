Nuevo reclamo de los médicos por el aumento de los bonos de IOMA

La Sociedad de Medicina Interna de La Plata confeccionó una nota dirigida a las autoridades de la Asociación Médica Platense para hacer escuchar sus reclamos, los cuales están apuntados a un aumento en el valor del bono.

En la misiva expresan una "profunda preocupación en relación a la gravísima situación económica que nos encontramos atravesando los Especialistas en Clínica Médica, al igual que otros colegas cuyo único ingreso es el bono de consulta. Al momento actual el aumento interanual de honorarios correspondientes al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), que constituye nuestra principal fuente de ingresos, (desde Mayo de 2018 a la fecha, 16 meses en total) ha sido de tan solo 17% para los médicos que se encuentran en Categoría A, 15% para Categoría B y 14% para Categoría C. Mientras en ese mismo período el valor del galeno quirúrgico y de prácticas aumentó un 25% (de acuerdo a montos publicados en la página de AMP)".

Según consignan, "esto demuestra no sólo el enorme desfasaje que han sufrido nuestros honorarios con respecto a la inflación anual, sino también que en los sucesivos aumentos se ha seguido profundizando la brecha económica existente desde hace años entre las diferentes especialidades médicas y se ha ido aplanando los ingresos de los médicos de las Categorías B y C (es decir a mayor experiencia y años de antigüedad en el ejercicio de la especialidad, corresponden proporcionalmente aumentos cada vez menores)". Y agregan que "teniendo en cuenta que la Sociedad de Medicina Interna ha colaborado y acompañado todas las gestiones que la Agremiación Médica Platense y Cemibo han realizado a lo largo del año para la aprobación del Nuevo Nomenclador de Prácticas y Consultas, y dado que de acuerdo a lo informado en los últimos encuentros que hemos tenido con representantes de las diferentes Sociedades Científicas, AMP manifestó que no parecería ser posible la implementación en lo inmediato de dicho Nomenclador tal cual como fue diseñado, creemos perentorio se tengan en cuenta los siguientes puntos: 1) Que se solicite al IOMA de manera urgente un aumento efectivo de Honorarios, que abarque a la totalidad del valor del bono de consulta (no sólo al monto que paga IOMA, como se hizo efectivo en marzo, con lo cual se vieron perjudicados los médicos con mayor antigüedad y experiencia) y que al menos no sea menor al aumento que se otorgó en las paritarias Provinciales a los Médicos Estatales. 2) Que se arbitren las medidas necesarias para reducir la brecha económica que existe y se sigue profundizando entre las diferentes especialidades médicas con la finalidad de que la distribución de los ingresos sea más equitativa. 3) Que se respete la proporcionalidad de ingresos en las diferentes Categorías: Categoría A arancel básico, Categoría B arancel básico más el 40% y Categoría C arancel básico más el 80%, tal cual se encuentra estipulado en la Cláusula Décimo Primera del convenio IOMA-AMP actualmente vigente. 4) Consideramos y lo hemos señalado reiteradamente que el fortalecimiento de los canales de comunicación es un pilar fundamental en la gestión, aporta tranquilidad y transparencia, en tal sentido creemos que el formato final del Nomenclador de Prácticas y Consultas con el valor de UTM (unidades de trabajo médico) que se le asignó a cada uno de los códigos, debería ser publicado en el sitio web de AMP. Esta acción disiparía el temor de posibles inequidades".