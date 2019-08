Piden que el próximo presidente tenga en cuenta a mutuales y cooperativas

Presentaron un documento conjunto que entregarán a los postulantes a la Casa Rosada

Las confederaciones que nuclean a las cooperativas y mutuales de la Argentina reclamaron que el próximo presidente de la Nación tenga en cuenta “la importancia de la economía social”, que reúne a 11.500 entidades en todo el país y que “presta servicios donde el Estado y el sector privado no pueden o no quieren hacerlo”. Con ese objetivo, presentaron un documento que entregarán a todos los postulantes a la Casa Rosada.

"No sólo les haremos llegar esta propuesta de doce puntos, sino que queremos escuchar qué planes tienen cada uno de ellos para las cooperativas y mutuales, un sector que es un verdadero generador de empleo”, afirmó Carlos Iannizzotto, titular de CONINAGRO, que firmó el texto junto a COOPERAR, CONARCOOP, CNCT, CONAICE, CAM, CONAM y ADIRA.

El anfitrión del encuentro, Alejandro Russo, titular de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), aseguró que las entidades van a “dialogar con todos los candidatos para que tengan en claro la importancia de la economía solidaria y su inmensa capacidad de generar empleo y bienestar”.

En una conferencia de prensa de la que participó EL DIA en la sede de la CAM, sobre la Avenida de Mayo porteña, los dirigentes de cooperativas y mutuales se refirieron así a un sector económico que posee “más de 28 millones de asociados y que genera en forma directa más de 300.000 puestos de trabajo”, según datos del INAES.

Uno de los principales pedidos a los candidatos es que las cooperativas y mutuales deben ser consideradas entidades sin fines de lucro y que, como tales, no deben ser sometidas al Régimen del Impuesto a las Ganancias. Las entidades firmantes pertenecen a los sectores agropecuario, eléctrico, de seguros, textil y crediticio, entre otros, que son clave para el sostenimiento económico y social del interior del país.

“Nosotros no podemos ni debemos pagar el impuesto a las Ganancias, porque no somos empresas del sector privado”, dijo Luis Castillo, titular de la Federación de Cooperativas Eléctricas de Córdoba. Además, aseguró que las cooperativas eléctricas del interior del país están atravesando un momento muy complicado, ya que no les “ajustaron tarifas como a las empresas privadas, y nosotros no le cortamos los servicios a nuestros clientes, porque son nuestros vecinos”.

A la cabeza de los 12 puntos que incluye el documento, las entidades reclaman “que los impuestos nacionales, provinciales y las tasas municipales reconozcan el acto cooperativo y mutual, claramente establecido en sus leyes especiales, el accionar solidario y la naturaleza no lucrativa de las entidades cooperativas y mutuales, y que no existe hecho imponible entre la entidad y el asociado”.