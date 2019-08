"Una cosa es legalizar la marihuana para el que vive en Palermo y otra para el que vive en una casa de chapa”

Amalia Granata volvió a disparar polémicas declaraciones en la mesa de Mirtha Legrand

Amalia Granata estuvo sentada en la mesa de Mirtha Legrand y, como suele hacerlo, hizo explosivas declaraciones. Al hablar sobre la situación actual de la juventud dijo que "es terrible lo que pasa. Vas a bailar y si no tomás una pastilla no pertenecés”. Pero el bombazo estalló cuando siguiendo dando su parecer sobre la droga: “Cuando en este país se habla de legalizar la marihuana, me gustaría que los diputados que piensan eso vengan al barrio y hablen con las mamás. Una cosa es legalizar la marihuana para el que vive en Palermo y tiene un departamento, ve Netflix y se junta a fumar un porro con amigos, y otra cosa es para el que vive en una casa de chapa, con piso de barro”.

Tras sus fuertes palabras, quien salió a cruzarle fue el chef platense Mauro Colagreco. El dueño de Mirazur, del mejor restaurant del mundo ubicado en la Costa Azul de Francia, le dijo: “Pero esa persona no necesita que esté legalizada, tiene acceso igual”. La respuesta de la diputada electa por la provincia de Santa Fe fue con titubeos: “Sí, bueno, pero lo legal es peor”.

Luego le tocó de hablar de otro tema picante, y por el cual levanta la bandera: el aborto. “Si empezamos a legalizar todo lo que está mal, estamos en una situación muy complicada”, manifestó Granata. Y agregó que “cuando me dicen 'pero el aborto sucede, entonces lo tenemos que legalizar', bueno, la venta de drogas también sucede y no la legalizamos”.

Por último le preguntaron al respecto por cómo ella luchaba contra eso y manifestó que “bueno, desde mi bloque estamos fortaleciendo el papel de la familia, la familia es muy importante”.