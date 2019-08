Nannis sobre la novia del Pájaro: “Lo tiene todo el día drogado”

El ex campeón del mundo con la Selección se despachó pidiendo una "pericia psiquiátrica urgente" para la rubia quien, según sostuvo,. "no está en su sano juicio"

Cada vez que Mariana Nannis llega al país hay polémica y, esta vez, no fue la excepción.

La mediática arribó a la Argentina el sábado para sentarse en el living de Susana y, sabiendo lo que iba a generar, los móviles la esperaron en Ezeiza y no se equivocaron.

Más allá de las primeras declaraciones explosivas de la Nannis, anoche se despachó con todo. tan es así que reveló que Claudio Paul Caniggia le hizo perder un embarazo en Marbella. "Le pregunté si tenía algo y le dije que me mostrara los bolsillos. Que esa casa debía respetarla y que si estaba drogado que se fuera porque tenía tres hijos menores y dos señoras trabajando en mi casa. Él se enojó y me empujó contra un auto. Estaba muy nervioso. Le dije: 'Si te querés drogar, te vas a un puticlub'. Y entonces se fue, esa noche no durmió en mi casa", arrancó el relato la rubia. Y siguió: "Ese día se fue y yo me quedé en mi casa con mis hijos. Al día siguiente vino mi masajista y de repente, mientras me hacía el masaje, empecé a sentir las piernas calientes. Cuando me miro estaba llena de sangre y agarré papel higiénico porque tenía una hemorragia. Agarré a Charlotte y nos fuimos a la clínica USP, porque era sábado y mi ginecólogo no atendía. Cuando llegué a la clínica me hicieron esperar, tuve que ir al cuarto piso, me hicieron una ecografía y cuando el médico me vio me dijo que me fuera a mi casa a hacer reposo y volviera el lunes porque me tenía que hacer un raspaje".

Luego recordó que "tenía un marido tirado en un puticlub, drogado, yo no podía irme a tirar a una cama y que me pase algo y que mis hijos se queden solos. Lo llamaba por teléfono y no me contestaba. Yo no entendía nada. Me fui a un bar, me pedí una gaseosa y me comí medio sándwich. Yo tenía que resolver eso". Asimismo siguió contando que "llamé a mi ginecólogo, que me mandó a una clínica de Málaga. Fui con Mauricio (un amigo suyo) y Charlotte. Ahí firmé todos los papeles, le pedí a mi abuelo que me proteja… Como había comido, me hicieron un aspirado sin anestesia, que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Estuve 40 días tirada en una cama, y en 40 días no vino a verme. Después de aguantar tantas cosas, me parece que estoy muy mal parada, y él está haciendo cosas que no las tendría que hacer un marido", aseguró.

Su relato con el ex campeón del mundo con la Selección lo terminó así: "Hoy tendría un hijo de 12 años. Él mató a mi hijo por un paquete de cocaína. Le importó nada que esté embarazada de dos meses y medio. Él mató a mi bebé, porque si no hoy tendría un hijo. Y para mí un hijo es un tesoro".

En tanto, cuando arribó al aeropuerto la también le apuntó fuerte a Claudio Paul Caniggia, padre de sus criaturas, y con quien aseguró no estar “ni divorciada, ni separada”.

En este sentido, Nannis, consultada sobre si iba a alojarse en el departamento que el ex futbolista tiene en un exclusivo complejo en Puerto Madero, no se anduvo con vueltas y, menos, con filtros: “No puedo ir a vivir adonde está mi marido con la prostituta esa, ¡olvidate!”. Como a la “prostituta esa” se refería a Sofía Bonelli, la joven con la que el Pájaro se ha mostrado muy cerca en el último tiempo, y con quien estuvo vacacionando semanas atrás en Brasil.

"Yo no estoy separada de mi marido, ni me divorcié ni nada. Él está con una prostituta y drogadicta que lo tiene drogado todo el día”, siguió la mediática, con una grave acusación. “Ahora me voy a juntar con los abogados; pasé 33 años con él, imaginate si me van a poner un bozal legal a mí, con las cosas que yo sé de mi marido”, dijo y les dedicó una amenaza, así como si nada: “Van a ir todos presos, ¿sabés? Van todos presos, todos presos…”.

Tras enterarse de los dichos, Claudio Paul salió al cruce de Nannis vía Instagram: “Una pericia psiquiátrica URGENTE para Mariana, no está en su sano juicio”.