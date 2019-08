A Ortiz le queda una vida y habría sorpresas en el equipo que visitará al Bicho

Gimnasia fue un hervidero el pasado sábado luego de una nueva derrota que lo sigue condenando al descenso directo. El equipo jugó muy mal contra Defensa y Justicia y cayó por 1 a 0 prácticamente sin mostrar respuestas futbolísticas y tampoco reacción anímica, más allá del contagio que buscó ejercer Franco Mussis con su ingreso en el complemento.

Los hinchas albiazules explotaron contra la Comisión Directiva y contra los jugadores, mientras que el Indio Ortiz también se llevó algunos insultos y silbidos. Ese nuevo mal resultado dejó al entrenador en la cuerda floja respecto a su continuidad y tendrá una vida más que se jugará con el partido ante Argentinos Jrs.

El grupo se reencontró esta mañana en Estancia Chica, donde el DT tomó la palabra y hubo autocrítica por esta tercera derrota al hilo que sufrió Gimnasia.

El equipo volverá a entrar en acción el próximo sábado en La Paternal y se verá qué decisiones toma el técnico en torno al equipo. Es un hecho que habrá cambios atendiendo a la falta de respuestas que se vieron en cancha y a los flojos rendimientos individuales que mostraron varios jugadores.

Las presencias de Pablo Velázquez y Janeiler Rivas desde el inicio no le dieron los resultados esperados y el defensor dejará el once pero no para que ingrese Coronel, sino que tendría chances Manuel Guanini, quien ni siquiera había concentrado para el juego pasado.

Por su parte, quien ingresó bien fue el mencionado Mussis y podría tener posibilidades de meterse como titular en el mediocampo junto a Agustín Bolívar, mientras que dejarían la titularidad Víctor Ayala y también Horacio Tijanovich.

En consecuencia, aún sin certezas, un probable equipo para chocar contra el Bicho sería con Martín Arias; Morales, Guanini, Torsiglieri y Licht; Comba, Bolívar, Mussis y García; Alemán; Velázquez.

De todos modos, desde mañana comenzarán a aparecer los indicios más firmes de una alineación que va a sentenciar el futuro del entrenador. Si gana y conforma puede seguir, si pierde será ciclo terminado.