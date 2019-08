Delpo vuelve a las canchas: cuándo y dónde la Torre regresa a jugar al tenis tras la operación

El tenista tandilense Juan Martín Del Potro, que se recupera de una operación en la rótula de la rodilla derecha, volverá al circuito en octubre, en el ATP 250 de Estocolmo, Suecia, según informaron los organizadores del certamen a través de las redes sociales.



"¡Bienvenido de nuevo Juan! Estamos realmente entusiasmados de que un ex campeón de Grand Slam y dos veces ganador del ATP de Estocolmo, esté jugando nuevamente este torneo", publicó la cuenta oficial del certamen.

Welcome back Juan! We are really exited that former Grand Slam Champion and two-time SO winner Juan Martin del Potro is playing Intrum Stockholm Open. pic.twitter.com/NHUaXBqBkV