FIFA eWorld Cup: un argentino llegó a la final de PlayStation 4 pero cayó por penales

En un mes intenso para los e-sports, con figuras argentinas destacadas en su participación, este domingo se llevó adelante el encuentro final de PlayStation 4 por la Copa del Mundo de FIFA 19, en Londres, cuyo premio se ubicó en los 250 mil dólares al mejor puesto.

En ese marco, Nicolás Villalba, de 19 años, cayó por penales frente al alemán MoAuba, quien se quedó con el suntuoso reconocimiento económico. El joven, sin embargo, no se retiró con las manos vacías, ya que recibió un premio de 25 mil dólares.

El partido de ida se llevó adelante en la ciudad de Londres, en Inglaterra, y Nicolás perdió por 4-1. Luego, en el de vuelta, el gamer argentino logró poner la serie 5-5 y que se llegara a los penales. Sin embargo, en este punto, perdió.

"Jugué muy mal hoy amigos, perdón. Necesito corregir mil cosas todavía como para ser campeón mundial. Gracias a todos por el apoyo", expresó minutos más tarde a través de sus redes sociales.

Nicolás llegó a esta Copa del Mundo individual entre los 32 mejores del planeta y está rankeado como el mejor en la consola PlayStation 4.

Cabe destacar que el torneo se dividía en dos, con grupos de PS4 y de Xbox ONe, que solo se cruzarían en la gran final que se debía jugar con ambas consolas.

The statement of @Nicolas99fc:



Head up, Nico! It was a great season. 👊🔴🔵 #FIFAeWorldCup pic.twitter.com/0unvtnVlSS