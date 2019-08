"En el cuarto oscuro la gente sabrá quién va a dar las peleas que hay que dar y quién le miente"

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, afirmó hoy que “cuando la gente esté en el cuarto oscuro sabrá quién la va a cuidar, quién va a dar las peleas que hay que dar y quién le miente” y que “no es volviendo para atrás cómo se va a resolver, la gente que quiere mejorar su futuro va para adelante”. “La decisión y el poder (de elegir a los gobernantes para los próximos cuatro años) los tienen los bonaerenses, pero sí puedo decir que para atrás no es. Para atrás es viajar en un tren sin freno automático que provoque la Tragedia de Once”, sostuvo Vidal durante una entrevista concedida al canal A24.

Según la mandataria, “hubo avances concretos en la lucha contra el narcotráfico, obras que se pueden ver y tocar sin corrupción. Lo importante es que este domingo, cada uno vote con el corazón y con la boca del estómago. Cuando la gente esté en el cuarto oscuro sabrá quién la va a cuidar, quién va a dar las peleas que hay que dar y quién le miente. Les pido a los bonaerenses que nos acompañen por los hechos”.

"Van a escuchar muchos discursos. Lo importante, mucho más que lo que decimos, es lo que hacemos. Que miren lo que hicimos. Detrás del cemento hay gente que no se embarra cuando va a trabajar, tiene cloacas que permiten bajar la mortalidad infantil en la Provincia”, prosiguió.

Subrayó que “el cambio al que nos comprometimos en la provincia de Buenos Aires empezó, y es concreto: Más de 130 bunkers derribados. Antes había muerte, porque la venta de drogas es muerte. Hacía 60 años que no se cambiaban los caños de agua. Hoy medio millón de bonaerenses se va a dormir tranquilo cuando llueve”. “No desconozco que han sido años difíciles, pero siendo amigos de Venezuela e Irán no vamos a crecer. No es volviendo para atrás cómo se va a resolver, la gente que quiere mejorar su futuro va para adelante”, insistió.