El espectacular gol en futsal amateur que se viralizó en las redes

Un tremendo gol en el futsal amateur se hizo viral en las redes. El protagonista, Román Cano, lo publicó en su cuenta personal de Twitter y rápidamente se hizo viral e incluso personajes del fútbol lo felicitaron.

El joven eludió rivales llevando la pelota debajo de la suela hasta que enfrentó al arquero, se la pasó por encima y definió con el arco vacío.

Me pongo triste cuando te tratan mal, veni a mis pies siempre te voy a dar cariño y tratarte como te mereces. Se ve que me conformo con poco algún día entenderé todo de que no triunfo porque nunca me propuse nada ! Gracias a todos por los mensajes que recibi. Una locura⚽😍 pic.twitter.com/gqefGLaREl