Vidal reconoció que sería “una sorpresa” salir primera en las PASO del domingo

La gobernadora, María Eugenia Vidal, afirmó ayer que confía en que los bonaerenses le volverán a dar su respaldo en las elecciones generales del 27 de octubre y asumió que “sería una sorpresa” que saliera primera en las PASO del próximo domingo, porque no sucedió ni en 2015 ni en 2017.

“Confío, no me guardé nada. Soy de los jugadores que cuando salen a la cancha dejan todo”, dijo Vidal al ser consultada sobre si tenía dudas del triunfo en las elecciones generales del 27 de octubre, más allá de lo que suceda en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 11 de agosto. Y recordó que le “pasó en 2015 y en 2017” de no ganar en las PASO y proyectó: “Sería una sorpresa que no me pasara ahora”.

La mandataria, que cerrará su campaña el jueves en Vicente López acompañada de Mauricio Macri y Miguel Angel Pichetto, reconoció que la crisis “pegó duro” en la Provincia y afirmó esperar que el electorado le dé un voto de “confianza en el futuro”.