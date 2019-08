A Gallardo no le gustó que hostigaran a Rossi y prefirió no hablar del penal errado

Marcelo Gallardo tocó varios temas durante la conferencia de prensa "post-partido" en el Monumental y además de analizar la clara victoria sobre Lanús y quejarse por el calendario de la Conmebol para la Libertadores tuvo dos intervenciones especiales.

Una de ellas para mostrarse en contra de la actitud de los hinchas de River que hostigaron durante todo el partido al ex arquero de Boca, Agustín Rossi, ahora golero "granate".

"No me gustó la verdad. Un poquito está bien, pero todo el partido... Preferiría que alienten al equipo, que festejen por la buena labor que el equipo estaba dando, que ironizar sobre eso, no me gustó. Entiendo a la gente pero cuando ya es reiterado no me gusta. No nos tenemos que enganchar con el morbo de afuera".

Otro momento del encuentro con los periodistas estuvo dedicado a Nicolás De La Cruz y la "canchereada que le salió mal al ejecutar un penal para los millonarios: "No tengo que hacer ningún comentario. Si tengo algo para decir se lo diré a él personalmente", aclaró con gesto serio el DT riverplatense.