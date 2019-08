Casero contra Solari tras sus críticas a Macri: "Otro rico que vive de los pobres"

El cantante apuntó contra el gobierno actual en el marco de una entrevista radial



El cantante Carlos "Indio" Solari se mostró muy crítico al gobierno de Mauricio Macri y dijo que "se están muriendo pendejos". Y aseguró: "De alguna manera esta gente se tiene que ir, sino me tengo que ir yo. No hay vuelta de hoja. Yo no voy a soportar otra vez...no soy ni la rata kirchnerista ni la grieta, ni nada".

Durante un reportaje radial, el artista expresó: "Estoy como el culo no por la enfermedad (Parkinson) sino por cómo están las cosas, estoy odioso, se están muriendo pibes. De salud estoy bien, tengo el despelote que no me acuerdo de los horarios".

Tras sus fuertes dichos, Alfredo Casero decidió contestarle y utilizó sus redes sociales para hacerlo desde España.

"El Indio Solari dice que se va si gana Macri... 'o se va él o me voy yo' dice, comiendo quesito Grana Padano y Johnnie Walker en la mesa de Barnes & Noble, New York. Vos como un pelotudo juntás plata para pagarle las misas... otro rico que vive de los pobres", escribió el actor.

"El Indio Solari es el arquetipo de yo arriba, vos pagá y mira aparte desde NY. Encima grasa", siguió.

Y agregó: "Se le acabó el talento al Indio Solari desde que se le murió el mono Tití que le escribía las letras... Personaje oscuro que ostenta el poder de estar del lado de los que tienen el palo".