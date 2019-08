Juan Fuentes: "Siento que me voy a adaptar muy rápido"

El chileno Juan Fuentes puede ser el líbero de la línea de tres con la que sueña Milito y con la cual viene trabajando en los diferentes ensayos tácticos. El defensor ya fue titular contra Banfield y contó que se sintió bien sumando 90 minutos de juego en un fútbol intenso y de fricción como el argentino.

"Quedé muy contento por poder sumar 90 minutos y me dejó conforme. Es un fútbol muy intenso y cada error te pasa cuenta. Me voy a ir adaptando", destacó.

Asimismo agregó que "de a poco me voy a ir soltando, me siento preparado para demostrar muchas más cosas. Siento que me voy a adaptar muy rápido. Los 90 minutos me sirvieron para ver como se dan los partidos, la intensidad siempre va a estar porque juego así".

"Me sentí muy cómodo en el campo y el profe (Milito) me pidió que hiciera lo que hacia en O'Higgins con él", subrayó.

Respecto a la falla que se dio en el fondo y que terminó con el penal a Bertolo, contó que "hay que ajustar esos detalles, estamos convencidos de lo que pide el entrenador, y hay detalles que afinar. Se hizo un buen partido en líneas generales, sin mucho juego como queremos, pero si hubiésemos convertido en el primer tiempo era otra cosa".

"Teníamos el partido controlado, no nos habían creado situaciones. Pero hay un gran grupo y cada partido nos iremos sintiendo mejor", agregó.

En cuanto a las formas para jugar en la última línea, confió que "no siempre vamos a arriesgar, si hay que sacarla se saca afuera del estadio".

Por último, reconoció que puede ser el líbero del equipo: "Jugué mucho de líbero, hay una buena competencia, buenos jugadores y compañeros. Eso ayuda para crecer día a día".