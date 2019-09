En la UNLP analizan pedir un presupuesto de $13.000 millones para el ejercicio 2020

Así lo anticiparon fuentes del Rectorado, desde donde también solicitan un refuerzo extra para las partidas del año en curso

Casi el 55% de incremento con respecto al presupuesto de este año. 13.000 millones de pesos -como mínimo- frente a los poco más de 8.400 millones recibidos para todo 2019. Eso es lo que, calculan en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), necesitarán para el pago de gastos de funcionamiento y sueldos del año próximo.

Así lo anticiparon a EL DIA fuentes de esa casa de estudios. La suba exigida va en línea con la inflación proyectada para el fin de este año y llega días después de que los rectores y rectoras que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aprobaran su propuesta de presupuesto universitario 2020 por $248.500 millones, contra los alrededor de 140.000 millones distribuidos este año entre las universidades públicas del país.

La solicitud tomó como base el incremento de la pauta salarial e inflacionaria previsto para los próximos meses. Luego de su consideración en la Secretaría de Políticas Universitarias deberá ser elevada al Congreso de la Nación.

No fue el único reclamo. El CIN -que nuclea a las universidades nacionales argentinas- también pidió al Ejecutivo nacional un refuerzo extra de $4.000 millones en los fondos de este año. “Con su presupuesto, hoy las universidades no solo no cubren los gastos de funcionamiento a partir del encarecimiento de los servicios que se pagan y la disminución de la capacidad de compra de los insumos básicos para los laboratorios y otros insumos y equipamientos que se compran en dólares, sino que tampoco pueden resguardar las necesidades imprescindibles de la comunidad universitaria”, alertaron los rectores en un comunicado.

“Apoyamos todo lo que dice el texto”, subrayaron en el Rectorado platense y puntualizaron que “la UNLP necesita un refuerzo económico, sobre todo para sus gastos de funcionamiento”.

Explicaron que la distribución de los fondos parte del modelo de pautas presupuestarias que establece el CIN, un mecanismo que combina un conjunto de variables como los gastos de funcionamiento y salarios. Para este año, por ejemplo, se estima que de los $8.414.763.689 del presupuesto total, la UNLP destina el 88,7% a sueldos y solo el 11,3% para funcionamiento.

Hace ya un lustro que el peso de la masa salarial gana terreno sobre la columna del “funcionamiento”, que comprende todo lo relacionado con la tarea científica y académica. Desde la compra de productos de limpieza hasta los insumos para laboratorios y servicios como la luz o el gas.

“El aumento de las tarifas y las variaciones del dólar impactan en la Universidad”, justifican cerca de la Presidencia de la UNLP. Lo grafican con ejemplos: facultades como la de Ingeniería -que requiere de una alta demanda energética para sus proyectos- tienen un cargo mensual de $900.000 por factura de luz, lo que representa “más del 50%” de su presupuesto. Desde Exactas, por caso, apuntaron que el suministro eléctrico insume unos $1,3 millones y que, en lo que va del año, el desembolso implica entre un 42% y un 46,9% de sus recursos.

“Los fondos no alcanzan. Por la escasez de recursos hay proyectos que se dejan de lado”, señalaron desde 7 y 48, al tiempo que hicieron hincapié en las prioridades: “El pago de sueldos, Universidad limpia y con servicios públicos, dotar de presupuesto a la Ciencia y la Técnica, y garantizar las políticas de bienestar estudiantil para reforzar la permanencia y el egreso”. Pues, como admiten en la UNLP, los graduados son pocos (los últimos datos oficiales dicen que se reciben 4 de cada 10 ingresantes) y la coyuntura actual dista de ser una aliada en la trayectoria académica de los estudiantes.

Si -como refleja el gráfico- la Universidad finalmente accede al presupuesto que reclama se tratará del mayor incremento porcentual en términos nominales.