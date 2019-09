Internos de la Unidad 9 donaron palos de hockey

| Publicado en Edición Impresa

Internos de la Unidad 9 La Plata entregaron 32 palos de hockey que elaboraron en los talleres del establecimiento carcelario a representantes de dos clubes, en una experiencia que incluyó capacitación laboral, reinserción y solidaridad.

Cinco internos trabajaron durante un mes cortando, lijando y pintando las maderas que donó la ONG Puentes Solidarios, que fue fundada por el padre de uno de los privados de libertad que tiene vocación de ayudar.

Las beneficiarias de la donación son integrantes del Club 19 de Noviembre de Los Hornos y una ex jugadora de la misma entidad que luego de mudarse emprendió un proyecto para enseñarles a los niños de su nuevo barrio a jugar al hockey y de ese modo sacarlos de la calle.

Stella Maris, quien recibió 16 palos de hockey en representación de su hija contó que juntas dos veces por semana enseñan a jugar al hockey a niños y niñas que tienen entre 3 y 14 años en la plaza de 153, 74 y 75: “Mi hija había empezado a jugar en el Club 19 de Noviembre y cuando nos mudamos las chicas nos prestaron algunos palos para replicar la experiencia. Los nenes de este modo aprenden un deporte que de otro modo no podrían, porque es un deporte caro, que no es accesible para todo el mundo, después les damos una leche o jugo si hace calor y de ese modo están contenidos, no están en la calle aprendiendo cosas malas”.

Gustavo, uno de los internos que participó del proyecto comentó que “la idea surgió con uno de nuestros compañeros que sabía hacer los palos de hockey y junto con la Fundación de Puentes Solidarios que nos dio una mano con los materiales lo pudimos llevar a cabo para empezar a entregar a los chicos con la idea de fomentar el deporte”.