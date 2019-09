Bono de 3 mil pesos de la Provincia: quiénes son los que lo cobrarán

El gobierno bonaerense confirmó hoy que pagará un bono extraordinario a los empleados estatales de la Provincia, que también alcanzará a jubilados, como parte de las medidas para hacer frente a la erosión en el poder de compra de los salarios tras la devaluación posterior a la PASO de agosto pasado. Será un beneficio de 3 mil pesos no remunerativo y no bonificable que se abonará en dos veces a partir de la semana que viene. Podrán percibirla aquellos que no hayan sido alcanzados por el beneficio de la devolución de la quita del Impuesto a las Ganancias, es decir, quienes ganen menos de 38.300 pesos.



“Es una suma única y fija, cualquiera sea el organismo, modalidad y el statuto legal bajo el que los agentes efectúen la prestación de los servicios”, se explicó desde la Provincia.



Según se detalló, el bono lo percibirán los agentes que, en el mes de agosto de 2019, hayan percibido una retribución mensual neta de descuentos asistenciales y previsionales, conformada por aquellos rubros salariales sean remunerativos o no remunerativos, regulares, habituales y permanentes, con exclusión de horas extras y asignaciones familiares, de hasta pesos treinta y ocho mil trescientos ($38.300).



El personal alcanzado será el de la Ley N° 10.430 de plantas permanente -con estabilidad- y temporaria (transitoria mensualizada, de gabinete y secretarios privados); los de la Carrera Profesional Hospitalaria y residentes; becarios del Ministerio de Salud; técnicos gráficos enrolados en la ley 10.449, y el personal de la Dirección de Vialidad Ley. También lo percibirán los empleados del Régimen de las Actividades Artísticas, Técnicas y Complementarias, de la Comisión de Investigaciones Científicas; hipódromos; casinos bajo jurisdicción del Instituto Provincial de Lotería y Casinos; Estatuto Escalafón para el Personal de Ex Obras Sanitarias; Dirección de Energía; Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA); Ente Administrador Astillero Río Santiago; personal de la Subsecretaría de Industria, Minería y Actividades Portuarias del Ministerio de Producción; Servicio Penitenciario Bonaerense; Policías de la Provincia de Buenos Aires y del Poder Judicial.



Estará excluido el personal bajo Ley N° 10579; el personal jerarquizado superior y de planta permanente sin estabilidad; los contratados por locación de servicio u obra, cualquiera sea el marco legal del contrato y los cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense y de las Policías de la Provincia.



Se cobrará en dos cuotas iguales de mil quinientos pesos cada una. La primera cuota será abonada el día 20 de septiembre y la segunda el 18 de octubre de 2019. La cuota se paga al personal que esté activo al momento del pago de cada una de ellas.



PASIVOS



Para los pasivos, el monto del bono será de 2.100 pesos por persona, con prescindencia de si el agente pasivo percibiere beneficios simultáneos de jubilación o retiro y pensión.

Lo cobrarán los agentes pasivos que, en el mes de agosto de 2019, hayan percibido un haber mensual neto de descuentos de ley, con exclusión de asignaciones familiares, de hasta pesos treinta y ocho mil trescientos ($38.300).

Están alcanzados los beneficiarios de haberes jubilatorios y/o pensiones contributivas del Instituto de Previsión Social y los beneficiarios de jubilaciones, retiros y pensiones contributivas de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires. Y estarán excluidos beneficiarios de jubilaciones y/o pensiones correspondientes a la Ley 10.579.



Para los pasivos el bono también se pagará en dos cuotas iguales de mil cincuenta ($1.050) pesos cada una, las cuales serán abonadas el día 20 de septiembre la primera cuota y el 18 de octubre de 2019 la segunda.